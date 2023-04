Ratzersdorf hadert mit verlorenen Punkten

Werbung

Der SV Ratzersdorf ließ sich im Derby gegen Kapelln die Butter vom Brot nehmen, vernebelte in 90 Minuten, in denen die Gastgeber das klar bessere Team waren, zahlreiche Chancen. In Minute 89 musste man nach einem harten Hands-Elfmeter von Nico Schilcher den Ausgleich hinnehmen. „Er hat sich nur am Boden abgestützt“, beanstandete SVR-Coach Stefan Windl.

Danach hatte Ratzersdorf aber sogar noch Glück, dass das vermeintliche 2:1 von Kapellns Philipp Grassl wegen eines knappen Abseits nicht zählte. Windl weiß: „Aus diesem Spiel darf nie so eine Zitterpartie werden. Schade um die gute Leistung und die vielen Chancen.“ Winterneuzugang Nicolas Krumböck verpasste das Duell mit seinem Ex-Klub verletzungsbedingt. Nico Sturm feierte ein solides Startelfedbüt.