Saisonende für Ober-Grafendorfs Goalgetter

Der FC Ober-Grafendorf muss in der Rückrunde ohne seinen besten Stürmer auskommen. Fabian Diendorfer, der zur Saisonhalbzeit mit 15 Toren auf Platz zwei der Torschützenliste lag, zog sich im Abschlusstraining einen Riss der Achillessehne zu. Der 25-Jährige wurde in seiner Karriere schon öfter vom Verletzungsteufel heimgesucht. Er steckte dreimal einen Kreuzbandriss weg, kam dreimal zurück. Jetzt steht er wieder vor einer langen Pause. „Das tut mir extrem leid für ihn“, sagt Ober-Grafendorfs Trainer Thomas Baumgartner. Diendorfer wurde gleich operiert. „Nach der OP hat er mir gesagt, er will auf alle Fälle wieder spielen“, sagt der Coach. An eine Rückkehr ist für den groß gewachsenen Mittelstürmer wohl erst in der nächsten Winterpause zu denken.

Enttäuschung nach Verletzungsschock

Diendorfers neuerlicher Ausfall ist für die Mannschaft nur schwer zu verschmerzen. Nach Stefan Berndorfer, der sich in der Vorbereitung eine Knöchelverletzung zuzog und mindestens noch einige Wochen fehlen wird, ist nun ein zweiter Schlüsselspieler außer Gefecht. Baumgartner gibt sich kämpferisch: „Es sind unsere zwei stärksten Spieler. Ich bin aber überzeugt, dass wir immer noch einen qualitativ guten Kader haben.“

Gegen Kapelln konnte seine Mannschaft das noch nicht unter Beweis stellen. Beim FCO lief nicht viel zusammen, die Gastgeber konnten sich keine einzige klare Torchance herausspielen und verloren mit 0:1. „Fabians Verletzung war ein Schock für die Mannschaft. Aber so darf man sich nicht präsentieren“, sagt Baumgartner. „Wir haben einfach alles vermissen lassen.“