SC St. Pölten rollt das Feld von hinten auf

Drei Runden sind im Frühjahr erst gespielt – und schon ist im Abstiegskampf wieder reichlich Spannung eingekehrt. Der SC St. Pölten, der mit sieben Punkten Rückstand auf das restliche Feld überwintert hatte, feierte gegen Gerersdorf einen hochverdienten Sieg. Sieben Punkte holte der SC in den ersten drei Spielen, das sind zwei Zähler mehr als im gesamten Herbst.

Acht von elf geschossenen Toren gingen beim SC auf das Konto von Spielern, die in der Hinrunde noch nicht Teil der Mannschaft waren. Der wiedergenesene Laurent Gashi erzielte in allen drei Spielen die Führung für den Tabellenletzten und bereitete mehrere Tore vor, auch die zwei neuen Legionäre Adam Zsak und Michal Engl-man haben sich bestens eingefügt. Lukas Völk konnte krankheitsbedingt noch nicht sein ganzes Potential zeigen, kommt aber ebenfalls immer besser in Form. Für SC-Coach Enver Keci ist aber die Teamleistung ausschlaggebend. „Dass wir gute Einzelspieler haben, wissen wir. Gegen Gerersdorf haben wir als Mannschaft harmoniert.“

Standardsituationen bergen Verbesserungspotential

Als Achillesferse erwiesen sich beim SC in den ersten drei Runden die Standards. Gegentore nach Elfern und Eckbällen waren der Grund, warum die Partien gegen Mank, Kapelln und Gerersdorf nach einer teilweise komfortablen Führung des SC noch einmal spannend wurden.

Und der Sportclub hat ein weiteres Problem: Die Konkurrenz schläft nicht. Am Wochenende holten auch Mank (3:3 beim Tabellenzweiten Leonhofen) und der SV Karlstetten die ersten Punkte im Frühjahr. Für Karlstetten hatte der 3:1-Sieg gegen die zuletzt wiedererstarkten Pottenbrunner erlösenden Charakter. SKVN-Sektionsleiter Gerhard Scherner weiß: „Das war extrem wichtig, um nicht den Anschluss zu verlieren.“ Gegen Mank hat man nun erstmals keine Sperren zu verkraften. „Wir müssen jetzt nachlegen“, fordert Scherner. Der Blick auf die Tabelle gibt ihm recht.