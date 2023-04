SC St. Pölten stellt Tabelle auf den Kopf

Der triste Herbst ist längst vergessen, beim SC St. Pölten ist in der Rückrunde neues Leben eingekehrt. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen lag die Mannschaft von Trainer Enver Keci bereits vor dem Duell mit Ober-Grafendorf auf Platz eins der Frühjahrstabelle. Am Samstag untermauerte sie ihre Spitzenposition, indem sie auch gegen den vormaligen Tabellenvierten die Oberhand behielt.

Es war kein hoher Sieg, es war kein spektakulärer Sieg, es war ein Sieg der Disziplin. Nach der frühen Führung durch Liridon Alimi, der sich erst in der Vorbereitung einen Stammplatz erarbeiten konnte, hatte der SC die Partie unter Kontrolle, ging kein unnötiges Risiko ein und überließ den Gästen den Ball, die damit aber nicht viel anzufangen wussten. „Wir sind Letzter, brauchen Punkte. Da spiele ich nicht Hopp oder Tropp“, erklärt Keci. Sein Team übte sich in Geduld und wartete auf seine Chancen. Ahmet Oguz und Laurent Gashi hatten das 2:0 am Fuß, scheiterten jedoch an FCO-Goalie Mathias Klarer.

St. Pöltner verdreifachten im Frühjahr ihr Punktekonto

So stand für den SC ein knapper, aber verdienter Sieg zu Buche. „Das war Abstiegskampf pur! Es macht mich stolz, mit dieser Mannschaft zu spielen. Hut ab vor dieser Disziplin“, sagt Keci. Zehn Punkte in vier Spielen sind bereits doppelt so viele wie im ganzen Herbst. Gegen Alpenvorland könnte der SC nun die Rote Laterne abgeben.

Rätselraten herrscht indes weiter beim FC Ober-Grafendorf. Der erfolgsverwöhnte Verein rutschte durch die Niederlage beim SC St. Pölten auf den letzten Platz der Frühjahrstabel-le ab. Die wichtigsten Offensivspieler werden noch länger fehlen. Gegen den SC war aber immerhin Stephan Kolm wieder dabei. Trainer Thomas Baumgartner hatte bereits vor zwei Wochen Konsequenzen in den Raum gestellt, nach Einzelgesprächen aber dem Stammpersonal noch eine Chance gegeben. Nun sieht er sich zum Handeln gefordert: „Ein Punkt und ein Tor aus vier Spielen sagen alles“, weiß der Coach. „Das Bemühen will ich keinem absprechen.“ Dennoch darf sich nun die junge Garde Hoffnungen auf Einsatzzeit machen.