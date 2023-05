Veitinger übernimmt

Sechs Spiele stehen für Stefan Windl noch auf dem Programm. Dann wird beim SV Ratzersdorf eine echte Ära zu Ende gehen: Nach sieben Jahren sei es Zeit für etwas Neues, sagte der Coach vor Beginn der Rückrunde. Der Klub äußerte Verständnis für die Entscheidung des Trainers und lobte die gute Zusammenarbeit. Nun gab der SVR bekannt, wer im Sommer die Nachfolge antreten wird.

Ein junger Coach mit Ambition

Der neue Mann heißt Andreas Veitinger, ist 31 Jahre alt und in der Region durch seine Spielervegangenheit beim SC Rabenstein (bis 2014), Hofstetten (14 bis 16), Melk (16/17) und Rabenstein (17 bis 21) bekannt. Als Trainer ist Veitinger noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt: Am LAZ-Standort Rabenstein war er als Nachwuchstrainer tätig, zurzeit ist er Co-Trainer bei den erfolgreichen SKN-Frauen. „Er ist ein junger, ambitionierter Trainer“, sagt SVR-Obmann Andreas Hintermeier über den UEFA-B-Lizenz-Coach. „Mit so einem sind wir die letzten sieben Jahre schon gut gefahren. Er passt sehr gut zu uns und es ist kein Nachteil, dass er von außen kommt und weder mit der Liga noch mit unserem Verein viele Berührungspunkte hatte.“ Den Job des Co-Trainers wird Stefan Geißberger übernehmen.