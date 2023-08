Gablitz siegt im Elfmeterschießen

PURKERSDORF - GABLITZ 2:2 (0:3. i. E). Grün-Weiß oder Blau-Weiß, welche Farben trägt der Wienerwald? 700 Zuschauer hatten sich am Dienstagabend am Sportplatz Purkersdorf versammelt, um die Antwort auf diese Frage zu ermitteln. In der ersten Runde des Meistercups kam es zu einem selten gewordenen Nachbarschaftsduell: In den letzten neun Jahren standen sich der FC Purkersdorf und der SV Gablitz nur zweimal im Rahmen eines Testspiels gegenüber. Nun ging es für den Meister der 1. Klasse Nordwest-Mitte und dem Meister der 2. Klasse Traisental um einen prestigeträchtigen Sieg abseits des Meisterschaftsalltags.

Starker Support auf beiden Seiten

Eine Gruppe von etwa 50 Gablitzern pilgerte vom Purkersdorfer Hauptplatz zur Spielstätte, um dort im Rest des Blau-Weißen Anhangs aufzugehen. Beide Fanlager sorgten mit großartigem Support für knisternde Derby-Atmosphäre, feuerten ihr Team mit Sprechchören und Getrommel an. Kurz vor Spielbeginn wurde die Anlage mit Rauchtöpfen und bengalischen Feuern in die Farben der Klubs getaucht. Nachdem sich die bunten Schwaden gelichtet hatten, ging es los. Mit Erik Karner leitete ein erfahrener Regionalliga-Schiedsrichter die Partie.

Fünfter Goalie beim FCP

Beide Mannschaften mussten nach den Meisterschaftsspielen am Wochenende Veränderungen vornehmen. Der FC Purkersdorf zauberte nach der Verletzung von Tamba Faustmann den nunmehr fünften Goalie aus dem Hut. Der 29-jährige Dominik Rossmanith, der zu 2.-Landesliga-Zeiten das Tor der U23 hütete und vor kurzem wieder in der Reserve zu kicken begann – allerdings als Feldspieler -, sprang für Filar, Strozer, Authried und Faustmann ein und spielte eine solide Partie. Bei Gablitz fiel Jan Moravec krankheitsbedingt aus. Der tschechische Routinier sagte kurzfristig ab. Bei den Gästen wurde Daniel Faschingeder nach einer disziplinären Spielpause wieder rehabilitiert. Für ihn kam es zum Duell mit seinem Bruder Dominik, der in der Meisterschaft zuletzt gesperrt.

Aydogan lässt Hausherren jubeln

Nach einer heiß umkämpften Anfangsphase ging Purkersdorf in Führung. Der FCP nützte eine Lücke in der Gablitzer Abwehr, Mehmet Aydogan witterte die Chance, kam an den Ball und fackelte nicht lange – der 23-Jährige drückte den Ball an den herauseilenden SVG-Schlussmann Mustafa Erdogan vorbei (15.). Die Führung hatte allerdings nicht lange Bestand. Nach einem schönen weiten Pass von Sinan Kaya zog Vincent Neiber in den Strafraum, der Kapitän der Gäste zeigte vor dem Tor keine Nerven und schob den Ball ins kurze Eck (20.). Die Wende lag in der Luft. Nach einem technischen Fehler von Franz-Josef Marcher an der Mittelauflage startete Baran Kaplan aus der eigenen Hälfte. Der trickreiche Offensivmann hätte freie Bahn gehabt, der Pass kam aber einen Tick zu spät - abseits! (25.)

Özdemir dreht die Partie

Auch FCP-Abwehrchef Danijel Romic leistete sich einen seltenen Schnitzer, verlor als letzter Mann den Ball. Emel Hasanovic stand alleine vor dem Tor von Rossmanith, konnte sich die Ecke aussuchen und hatte alle Zeit der Welt, sein Abschluss ging aber links am Tor vorbei - Glück für Purkersdorf (26.). In der 35. Minute war es dann so weit: Bei einem Freistoß von der Mittellinie hob Kaya den Ball in den Sechzehner, Neiber setzte sich im Kopfballduell durch und leitete den Ball an die zweite Stange, wo Ulvi Özdemir völlig ungedeckt war und das Zuspiel direkt zum 2:1 verwertete. Die eine Klasse höher spielenden Gäste hatten Purkersdorf gut im Griff, die Hausherren wurden erst in der zweiten Halbzeit wieder gefährlich.

“Höchststrafe” für die Gäste

In der 52. Minute kam es zu der Schlüsselszene, die das restliche Spiel bestimmte: Nach einem Standard für Purkersdorf verhinderte Özdemir das 2:2, indem er auf der Torlinie die Hand ausfuhr. Rot und Elfmeter – an der Entscheidung des Schiedsrichters gab es nichts zu rütteln. Aydogan verwertete den Strafstoß formschön mit einem unhaltbaren Schuss ins Kreuzeck. FCP-Coach Jürgen Novara brachte mit Marko Djukic und Dominic Dies zwei frische Kräfte für das Überzahlspiel. Die Gastgeber waren nun dominant, Schüsse von Philipp Grabner (55.) und Dominik Reiß (62.) gingen aber nur ins Außennetz. Vor allem Djukic sorgte immer wieder für Gefahr.

Erdogan hält Gablitz im Spiel

Bei einem scharfen Schuss innerhalb des Strafraums konnte sich Erdogan auszeichnen (88.), der Rebound sprang zum eingewechselten Moritz Gube, sein Kopfball senkte sich auf die Latte. Gablitz-Goalie war auch bei einem platzierten Weitschuss von Djukic auf dem Posten (90.), nach deinem Doppelpass von FCP-Kapitän und Djukic konnte Sinan Ipci gerade noch rechtzeitig den Stanglpass abfangen (91.). Es kam, wie es kommen musste: Das Wienerwaldderby ging in die Verlängerung. Dominik Faschingeder musste nach einem unsanften Zusammenstoß behandelt werden, biss aber durch und spielte die Partie zu Ende. Die zehn Gablitzer machten einen guten Job, ließen gegen den in Überzahl spielenden Gegner nicht viel zu und wurden selbst bei Standardsituationen gefährlich. Purkersdorfs beste Chance in der Überspielzeit hatte Djukic, sein technisch perfekter Schuss aus 25 Metern hätte Erdogan überrascht, senkte sich aber knapp über die Latte (112.). Es blieb beim 2:2, ein Elfmeterschießen musste her, um einen Sieger zu ermitteln.

Nervenkostüm auf dem Prüfstand

Geschossen wurde auf das Tor im Fanlager der Hausherren, viele Zuschauer verließen ihren Tribünenplatz, um rings um das Tor neue Position zu beziehen. Die Gäste durften im Elfmeterschießen vorlegen, mit Baran Kaplan übernahm ein treffsicherer Schütze die Ausführung des ersten Versuchs. Doch Kaplan traf nur die Stange! Romic hatte die Chance, Purkersdof in Führung zu bringen, doch scheiterte an Goalie Erdogan. Da Letzterer zu früh die Linie verließ, wurde der Elfmeter wiederholt. Romic bekam eine zweite Chance – und setzte den Ball an dieselbe Stange wie Kaplan. Es war eine Nervenschlacht.

Erdogan wird zum Elferhelden

Bernhard Fila stellte auf 1:0 für Gablitz, verwertete scharf und platziert ins Eck. Dominik Faschingeder verpasste den Ausgleich, scheiterte ebenfalls an Erdogan. Florian Gowin erwischte Rossmanith auf dem falschen Fuß - 2:0. Moritz Gube fand, wie seine beiden Kollegen zuvor, in Erdogan seinen Meister. Der Gablitzer Goalie hielt den dritten Elfmeter! Rossmanith hielt den FCP am Leben, indem er den Versuch von Kaya parierte, doch der Strafstoß wurde abermals wiederholt. Im zweiten Anlauf bezwang Kaya Rossmanith – danach kannte der Jubel der Gäste keine Grenzen mehr. Trotz 70-minütiger Unterzahl behauptete der SVG seinen Rang als die Nummer eins in Wienerwald. “Die Mannschaft hat Moral gezeigt”, war SVG-Co-Trainer Florian Lang stolz. “Purkersdorf war aber absolut auf Augenhöhe.” Novara weiß: “Es war ein super Spiel für die Zuschauer. Es tut weh, dass wir in der zweiten Halbzeit unsere Chancen nicht genützt haben. In der Nachspielzeit wollte keiner mehr zu viel riskieren.”

STATISTIK:

FC PURKERSDORF - SV CAR-REP GABLITZ 2:2 (1:2) n. V., 0:3 i. E.

Torfolge: 1:0 Aydogan (15.), 1:1 Neiber (20.), 1:2 Özdemir (35.), 2:2 Aydogan (52., Elfmeter).

Rote Karte: Özdemir (50., Torraub).

Gelbe Karten: Romic (88., Unsportlichkeit), Prager (97., Foul), Novara (TR/98., Unsportlichkeit), Aydogan (107., Foul), Dominik Faschingeder (115., Kritik); Berger (TR/77. Kritik), K. Ipci (88., Foul).

Purkersdorf: Rossmanith; Brabetz, Romic, Dominik Faschingeder; Dallamassl (53. Djukic), Rezai (53. Dies), Grabner, Marcher (98. Farghadan); Reiß (81. Gube), Prager, Aydogan.

Gablitz: Erdogan; S. Ebersberger, Gowin, Fila, S. Ipci; Neiber (84. K. Ipci), Kaya, Daniel Faschingeder, Özdemir; Kaplan, Hasanovic (59. Vukovljak).

Purkersdorf, 700 Zuschauer, SR Erik Karner.