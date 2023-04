Hofstetten dreht die Partie bei der USG

Werbung

USG Alpenvorland - Hofstetten 3:5. Die Absage in Ober-Grafendorf kam der USG Alpenvorland nur bedingt gelegen, denn nach der bitteren 0:5-Pleite gegen Loosdorf wollte sich die USG wieder rehabilitieren. Die nächste Chance dazu gab es nun gegen die UHG Hofstetten in Texingtal. Nicht mit dabei war nur der Langzeitverletzte Matus Opatovsky – die angeschlagenen Michael Lasselsberger und Alexander Schnetzinger konnten starten, Dennis Raducanu kam zumindest von der Bank. In die Partie startete die USG dann optimal: Nach nur zwei Minuten war Legionär Rene Duda zur Stelle und traf zur frühen Führung. Und es kam für die Heimischen sogar noch besser – nach 22 Minuten erhöhte Manuel Forafellner auf 2:0. Danach vergab die USG noch zahlreiche Chancen, hätte zur Halbzeit sicher auch höher führen können.

Doch es kam ganz anders - die Gäste trafen dann zu den für sie wichtigen Zeitpunkten knapp vor und nach der Pause. In der 42. Minute war es Dalibor Gonda, der noch vor der Halbzeit auf 2:1 verkürzte und in der 47. Minute glich Lukas Krcmarik zum 2:2 aus. Kurz nach Wiederanpfiff begann die Partie dann also quasi bei null. Danach übernahmen die Gäste immer mehr das Kommando. Die nächste und wohl auch spielentscheidende Situation dann in der 67. Minute. USG-Keeper Christoph Steinwander kommt aus seinem Kasten raus und foult einen Angreifer der Gäste - die Folge: Rot für den heimischen Keeper und einen gefährlichen Freistoß, den Elias Burger auch noch direkt zur ersten Führung an diesem Tag für die Gäste versenkte. Mit einem Mann weniger und im Rückstand war die Aufgabe für die Heimischen dann natürlich nicht gerade einfach. In der 80. Minute mache Dalibor Gonda mitseinem zweiten Treffer und dem 2:4 schon fast den Deckel drauf, aber eben nur fast. Denn in Unterzahl kamen die Heimischen nochmal zurück. Der zur Pause eingewechselte Dennis Raducanu trifft per Elfmeter zum 3:4 in der 82. Minute. Doch kurz vor Schluss (89. Minute) dann das K.O. für die Heimischen: Der eingewechselte Julian Paukowitsch erzielte das 3:5 und damit den Schlusspunkt.

Alexander Glaninger, Trainer, USG Alpenvorland: “Insgesamt finde ich nicht, dass es eine verdiente Niederlage war. Hofstetten hat so gut wie jede Chance genutzt und wir hätten zur Pause höher führen können/müssen. In der zweiten Hälfte waren wir dann aber sehr schwach.

Torfolge: 1:0 (2.) Duda, 2:0 (22.) Forafellner, 2:1 (42.) Gonda, 2:2 (47.) Krcmarik, 2:3 (68., Freistoß) Burger, 2:4 (80.) Gonda, 3:4 (82., Elfmeter) Raducanu, 3:5 (89.) Paukowitsch

Karten: Steinwander (67., Rote Karte Torchancenverh.)Burger (63., Gelbe Karte Foul), Grossmann (90+1., Gelbe Karte Unsportl.), Decker (89., Gelbe Karte Unsportl.), Gonda (76., Gelbe Karte Foul)

Alpenvorland USG: Schrittwieser, Pfeiffer (67. Danciu), Riegler, Kerschner Elias (HZ. Raducanu), Forafellner Manuel, Steinwander, Forafellner Tobias (73. Kalkus), Kerschner Tobias, Schnetzinger, Duda, Lasselsberger

Hofstetten: Krcmarik, Burger, Decker, Jung (82. Pichlmaier), Fuchs (90+1. Humpelstetter), Sauprigl, Grossmann, Obermaier, Putzenlechner (HZ. Gruber), Stachelberger, Gonda (82. Paukowitsch)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Weber