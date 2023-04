Loosdorf mit Kantersieg bei der USG

Werbung

USG Alpenvorland - Loosdorf 0:5. Die USG Alpenvorland empfing zuhause (in Texingtal) den Spitzenreiter aus Loosdorf. Die Gäste aus Loosdorf, die in der Vorwoche erst die zweite Saisonniedeosdorlage kassierten, wollten schnell wieder in die Spur. Die USG dagegen tankte beim Auswärtssieg in Kirchberg gehörig Selbstvertrauen. Dafür mussten die Hausherren mit Legionär Matus Opatovsky (verletzt), Alexander Schnetzinger (verletzt) und Dennis Romario-Raducanu (gesperrt) fast die gesamte Offensive vorgeben - Bei Loosdorf fehlte Elvis Dirvaru (Gelb-Rot-Sperre). Zu Beginn konnten die Heimischen, die defensiv eingestellt waren, noch gut dagegenhalten, mit Fortdauer der Partie wurde die Überlegenheit der Gäste aber immer deutlicher. Bis zum ersten Treffer mussten die Zuseher 24 Minuten warten, dann war Michael Sojka, der Legionär der Gäste, zur Stelle und traf nach Zuspiel von Max Unger zum 0:1. Nur vier Minuten später erhöhte Loosdorfs Torjäger Markus Gruber auf 0:2. Nach einer Hereingabe verlängerte Sojka und der Ball landete bei Gruber, der sich nicht zwei Mal bitten ließ. Die Entscheidung in der Partie waren dann die Minuten vor und nach der Halbzeitpause. Zunächst traf Dominik Gulas per Direktabnahme kurz vor dem Pausenpfiff und sorgte damit schon für die Vorentscheidung. Direkt nach dem Seitenwechsel dann ein unglaublicher Treffer von Martin Wetzel. Direkt beim Anstoß zur zweiten Hälfte nimmt er sich den Ball und trifft aus der eigenen Hälfte zum 0:4 und sorgt damit für die endgültige Entscheidung. Die USG hält dann zwar trotz 0:4 noch dagegen, kommt aber zu wenigen Chancen. Bei Loosdorf trifft noch Fabian Haberl per Kopf zum 0:5.

Mathias Ringseis, Sportlicher Leiter, ASK Loosdorf: “Meiner Meinung nach geht der Sieg, auch in dieser Höhe, absolut in Ordnung. In Summe war es nach der Niederlage gegen Markersdorf in der Vorwoche wieder eine gute Reaktion.”

Statistik:

Alpenvorland USG - Loosdorf 0:5 (0:3)

Torfolge: 0:1 (24.) Sojka, 0:2 (28.) Gruber, 0:3 (45.) Gulas, 0:4 (46.) Wetzel, 0:5 (71.) Haberl

Karten: Riegler (65., Gelbe Karte Foul), Schnetzinger (31., Gelbe Karte Foul)Wetzel (29., Gelbe Karte Foul), Haberl (54., Gelbe Karte Unsportl.)

Alpenvorland USG: Schnetzinger (55. Forafellner), Gschwandtner (89. Kalkus), Kerschner, Riegler, Lasselsberger (62. Gramer), Schrittwieser, Forafellner, Kerschner, Steinwander, Duda, Pfeiffer

Loosdorf: Gajdos (80. Honl), Gruber, Sojka, Gulas (70. Strizik), Sivric, Unger, Dallinger, Haberl, Rülling, Wetzel, Biber

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Valentin Zehrer