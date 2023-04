Leonhofen lässt Federn, Loosdorf zieht davon

Werbung

Von einer Vorentscheidung im Titelkampf zu sprechen, wäre zu diesem Zeitpunkt verfrüht. Dennoch sind die Vorzeichen deutlich. Nach den Duellen der Bezirksteams hat Loosdorf mittlerweile neun Punkte Vorsprung auf Leonhofen. Während Loosdorf nach der zweiten Saisonpleite im Derby gegen Markersdorf gleich wieder in die Spur fand und die USG Alpenvorland deutlich mit 5:0 besiegte, musste sich Leonhofen mit einem Punkt im Derby gegen Mank begnügen und konnte nach der Pleite in der Vorwoche in Pottenbrunn erneut nicht gewinnen.

In Loosdorf will man von einer Vorentscheidung im Titelkampf aber nichts wissen: „Ich halte nichts davon, uns jetzt schon zu irgendwas zu gratulieren. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und jede Woche unsere Leistung abrufen, dann wird alles passen. Es ist aber noch viel zu spielen und es kann noch viel passieren“, erklärt Loosdorfs Sportlicher Leiter Mathias Ringseis.

Bei Leonhofen sieht die Lage nach dem 3:3 im großen Derby anders aus. Ein Punkt aus den beiden letzten Spielen und insgesamt „nur“ vier Punkte aus den ersten drei Spielen sind zwar in Ordnung − für eine Aufholjagd und einen echten Angriff auf Loosdorf ist es aber (wohl) zu wenig.