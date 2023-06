Form stimmt wieder und Kader nimmt Formen an

Das letzte Auswärtsspiel der Saison gewann der ASK Loosdorf in Ratzersdorf mit 2:1. Entscheidender Akteur: Martin Wetzl (Foto). Der Mittelfeldstratege verwertete gegen seinen Ex-Verein zwei Mal einen Freistoß direkt. „Natürlich wissen wir, dass er bei Standards einfach eine Top-Qualität hat, aber schon stark, dass er beide versenkt“, erklärt Loosdorfs Sportlicher Leiter Mathias Ringseis mit einem Lachen.

Der Sportliche Leiter freut sich aber noch mehr als über die beiden Tore, dass Wetzl dem ASK auch in der Gebietsliga erhalten bleibt. „Dazu haben neben Wetzl auch die beiden Legionäre Michal Sojka und Dominik Gulas verlängert und wir sind schon mit dem ein oder anderen Zugang sehr weit“, erklärt Ringseis die Kaderplanung.

Ein echtes Highlight wartet auf den ASK Loosdorf aber noch am letzten Spieltag. Zum Derby gegen Leonhofen und letzten Saisonspiel inklusive Meisterehrung kommt es am Freitagabend zuhause auf der eigenen Anlage. Da wird der ASK nochmals „richtig feiern“.