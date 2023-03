Loosdorf schießt sich schon einmal warm

Werbung

Die offensive Maschinerie des ASK Loosdorf läuft schon wieder. Nach einem ganz starken Herbst legt der ASK gleich wieder mit sechs Toren los. Beim 6:2-Sieg gegen Karlstetten, bei dem in Gansbach (Ausweich-Spielort von Karlstetten) gespielt wurde, gab es dabei sogar eine eher verhaltene erste Halbzeit der Loosdorfer, die dann doch noch in einen klaren 6:2-Sieg mündete. „Vor dem ersten Spiel nach der langen Wintervorbereitung weiß man natürlich nie ganz, wo man genau steht. Daher bin ich sehr froh, dass wir nach einer eher schwächeren ersten Halbzeit noch zulegen konnten und dann auch noch klar verdient gewonnen haben“, erklärt Loosdorfs Sportlicher Leiter, Mathias Ringseis.

28 Tore in 14 Partien

Der wichtigste Mann des ASK dabei war wieder einmal Markus Gruber, der gleich drei Treffer erzielte und sein Torkonto von 25 auf 28 Volltreffer anhob (siehe Infobox). Damit ist Gruber der unangefochtene Top-Torjäger der 1. Klasse West/Mitte – hat die „Torjäger-Krone“ fast schon sicher. 13 Treffer mehr als der Zweite der Torschützenliste hat Gruber erzielt. Insgesamt kommt er nun auf 28 Tore in 14 Spielen, was genau einem (unglaublichen) „Zweier-Schnitt“ an Toren pro Partie bedeutet. „Das Zusammenspiel bei uns in der Offensive, egal ob Markus Gruber, Dominik Gulas, Michal Sojka oder Elvis Dirvaru funktioniert wirklich sehr gut. Mit Max (Anm. Markus Gruber) haben wir aber natürlich schon einen Torgaranten, der uns hilft“, freut sich Mathias Ringseis.