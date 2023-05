Loosdorf im Derby eine Klasse für sich

In den vergangenen Derbys zwischen Mank und Loosdorf ging es immer wieder heiß her und oft war auf und um die Tribünen mehr los als am Feld. Dieses Mal verlief das Derby aber friedlich. „Es gab eigentlich überhaupt keine Vorkommnisse. Dazu war es auch am Feld und außerhalb extrem fair“, erklärt Loosdorfs Sportlicher-Leiter-Stellvertreter Gerald Weinerer. Insgesamt gab es auch nur drei Gelbe Karten, die die Fairness der beiden Teams zeigten.

Am Feld selbst war Loosdorf dann tonangebend, ging früh in Führung. Mank glich zwar auf 1:1 noch aus, doch dann zog Loosdorf davon. Auf 2:4 verkürzten die Heimischen auch nochmals, doch wieder war Loosdorf zur Stelle und erhöhte erneut. Insgesamt erzielten die Gäste sechs Treffer und gingen als klarer Sieger hervor. „Aus meiner Sicht, auch über die gesamten 90 Minuten gesehen, hatte ich nie die Angst, dass wir das Spiel nicht gewinnen könnten. Also ein komplett verdienter Sieg für uns“, sagt Gerald Weinerer.

Manks Coach Richard Frank, der mit Harald Pfrendl, Daniel Rechberger und Denes Olasz drei wichtige Akteure vorgeben musste, sah kaum Chancen für seine Mannschaft gegen Loosdorf: „Man muss ehrlich sagen, dass Loosdorf eine Klasse besser war. Sie haben eine sehr gute Mannschaft und sind extrem stark. Sie stehen ja auch nicht umsonst ganz oben. Wir haben es nicht schlecht gemacht, aber nach einem 2:6 kann ich auch nicht zufrieden sein“, beschreibt Frank die Partie aus seiner Sicht.

Wechsel vor Karlstetten-Partie

Dazu war bei Mank der Blick nach vorne gerichtet, denn der Freitagabend mit dem Derby gegen Loosdorf war für den USC Mank nicht der einzige Auftritt an diesem langen Wochenende. Am Montag ging es für den USC gegen Karlstetten. Ein wichtiges Spiel, das am Feiertag nachgetragen wurde. Daher wechselte USC-Coach Frank auch gleich mehrere Male, nahm insgesamt alle fünf möglichen Wechsel vor, und tauschte unter anderem auch Doppeltorschütze Marco Senger aus. „Die Wechsel waren natürlich schon im Hinblick auf das Spiel gegen Karlstetten. Wir wollten nichts mehr riskieren und schauen, dass wir fit sind“, sagt Frank. Dazu kommen die drei wichtigen Spieler, Harald Pfrendl, Daniel Rechberger und Denes Olasz, die gegen Loosdorf fehlten, wieder retour.

Bei Loosdorf ragte beim Derbysieg wieder einmal ein Mann heraus, der aktuell einfach fast jede Chance verwertet: Die Rede ist von Markus Gruber. Der Torjäger der Loosdorfer erzielte im Derby gleich vier Treffer und sorgte damit fast alleine für den Sieg. Insgesamt waren es seine Saisontore 34 bis 37. „Er steht einfach sehr oft richtig und wird auch gut angespielt. Er macht es aber schon sehr gut und hilft uns natürlich“, freut sich Weinerer.