USG gewinnt Derby in Leonhofen

Leonhofen - USG Alpenvorland 0:2. Zum „Lokalderby“ zwischen dem FC Leonhofen und der USG Alpenvorland (Kirnberg/Texingtal) kam es am Freitag. Für die USG war es das zweite Derby innerhalb einer Woche, denn am vergangenen Samstag gab es ein 1:1-Remis gegen Mank. Für den FCL war es hingegen das dritte Heimspiel in sechs Tagen. Zuletzt gab es am Samstag einen 2:0-Sieg gegen Ratzersdorf und erst am Mittwoch eine 0:1-Niederlage gegen Gerersdorf. Die Personalprobleme der Koll-Elf waren mit Blick auf die Aufstellung wieder deutlich zu merken. Mehrere Stammkräfte fehlten verletzungsbedingt. Und das sah man dann auch.

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf eher mäßigem Niveau, bei dem es nur wenig große Chancen gab. Im ersten Durchgang gab es kaum eine nennenswerte Szene – das wurde im zweiten Durchgang dann etwas besser. Die Gäste gingen durch Dennis Raducanu in Front. Er traf per Kopf, im zweiten Versuch, nach Flanke von Rene Duda zum 0:1 und brachte die USG auf die Siegerstraße. Danach hatten die Heimischen eine echte Top-Chance auf den Ausgleich, die der Gäste-Keeper Adrian Danciu aus kurzer Distanz vereiteln konnte. Ein Geniestreich von Raducanu wäre dann fast das zweite Tor für die Gäste gewesen. Nach einem Fehler der Gäste schaltete der Offensivspieler schnell und überhob Heim-Keeper Kaufmann aus etwa 40 Metern, scheiterte aber an der Latte. Leonhofen konnte in der Folge, wohl auch aufgrund des Gerersdorf-Spiels erst vor zwei Tagen, nicht mehr richtig zusetzen und somit kam die USG in der Nachspielzeit noch zum 0:2 durch Tobias Forafellner.

Alexander Glaninger, Trainer, USG Alpenvorland: “Ein Spiel, das auch 0:0 ausgehen hätte können. Wir haben aber nicht ganz unverdient gewonnen, auch wenn es nicht unser bestes Spiel war.”

Torfolge: 0:1 (56.) Raducanu, 0:2 (92.) Forafellner

Karten: Mautner (87., Gelbe Karte Foul), Haas (51., Gelbe Karte Kritik), Zeilinger (42., Gelbe Karte Kritik)Forafellner (83., Gelbe Karte Unsportl.), Gschwandtner (87., Gelbe Karte Unsportl.)

Leonhofen: Skrzyszowski, Artmayr, Haas, Höfler (82. Daurer), Zeilinger, Reiterlehner, Brandhofer (73. Gansberger), Mautner, Brachner, Aigner (56. Babinger), Kaufmann

Alpenvorland USG: Schrittwieser, Lasselsberger, Kalkus (73. Ehrgott), Kerschner Elias, Raducanu, Riegler, Danciu, Kerschner Tobias (34. Gramer), Schnetzinger (54. Forafellner), Gschwandtner, Duda

220 Zuschauer, Schiedsrichter: Mehmet Günes