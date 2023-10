Purkersdorf müht sich in Mank zum Sieg

Mank - Purkersdorf 1:2. Bereits am Mittwochabend wurde die Runde in der 1. Klasse West/Mitte eröffnet. Der Tabellenführer aus Purkersdorf war in Mank zu Gast. Die Heimischen, die zuletzt mit zwei ganz wichtigen Siegen gegen Gerersdorf und SC St. Pölten Selbstvertrauen getankt hatten, konnten dabei „frei aufspielen“. Und das tat die Mannschaft von Jan Novak auch. Der klare Tabellenführer (vor der Partie schon fünf Punkte Vorsprung) tat sich richtig schwer in die Gänge zu kommen. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde (17. Minute) war es dann der USC, der den ersten Treffer des Tages erzielte. Mittelfeldmotor Jakob Heher traf zum 1:0. Doch die Gäste aus Purkersdorf zeigten sich wenig schockiert, trafen nur vier Minuten später durch Danijel Romic zum Ausgleich. Doch wer dachte die Purkersdorfer ziehen nun davon, der irrte sich? Mank zeigte sich weiter kompakt und wehrte sich.

Bis zur Pause tat sich dann nicht mehr viel – auch nach der Pause sahen die über 200 Zuseher eine durchaus ausgeglichene Partie zwischen dem Tabellenzwölften und dem Tabellenersten. Nach über eine Stunde (66. Minute) drehten die Gäste aber dann doch die Partie. Lukas Leitl besorgte das 1:2. In der Folge konnte Purkersdorf etwas mehr verwalten – Mank war der Willen absolut nicht abzusprechen, aber große Chancen auf den Ausgleich gab es nicht mehr wirklich. Somit feierte der Tabellenführer einen knappen 2:1-Sieg bei kämpfenden Mankern.

Philipp Hebenstreit, Pressesprecher, USC Mank: „Schade, dass wir zumindest nicht einen Punkt mitgenommen haben - das wäre sicher möglich und verdient gewesen. Die Leisutng hat aber auf jeden Fall gepasst.“

MANK - PURKERSDORF 1:2 (1:1).

Torfolge: 1:0 (17.) Heher, 1:1 (21.) Romic, 1:2 (66.) Leitl.

Gelbe Karten: Heher (45. Foul); Brightwell (41. Kritik), Eder (86. Foul), Szczur (85. sonst.).

Mank: Barbi; Pichler, Hrdina, Luger, Baloun (77. Hollerer), Daxböck (61. Batista), Rapolter, Hiesberger (90+2. Wolf), Zimola, Heher, Lukac.

Purkersdorf: Rossmanith; Eder (90. Alamdar), Djukic (77. Dies), Prager, Brabetz, Faschingeder, Grabner, Brightwell (41. Rezai), Romic, Marcher, Leitl.

219 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Palgetshofer.