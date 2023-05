Übel zur Seite gestoßen wurden Kapitän Alex Köck und seine Ratzersdorfer von Karlstetten. Patrick Nicolas Jeannin, Florian Wurm und Robert Vanis haben sich mit dem 4:3-Sieg wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigt und sind mit zwei Spielen weniger am Konto sogar bis auf einen Zähler an die am sechsten Platz liegenden Ratzersdorfer herangerückt.

Foto: Claus Stumpfer