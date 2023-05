22 Runden hat es gedauert, doch mit einem 3:2-Heimsieg in einem echten -6-Punkte-Spiel über Markersdorf, haben Coach Enver Keci und der SC St. Pölten endlich die Rote Laterne an Pottenbrunn weiterreichen können und sind sogar gleich auf den elften Platz vorgerückt. Zweimal sind sie gegen Markersdorf einem Rückstand hinterhergelaufen, um am Ende doch die Gegner in den Abstiegskampf zu schicken.

Foto: Claus Stumpfer