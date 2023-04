Aufregung um „Tätlichkeit“

Werbung

Der FC Ober-Grafendorf präsentierte sich im Gastspiel beim FCU Gerersdorf verbessert – und wäre aber doch fast in die zweite 0:1-Niederlage in Folge geschlittert. Ein Kopfballtor von Marco Kaufmann in der 89. Minute rettete den Gästen einen Punkt. Ebenso groß war der Anteil von FCO-Goalie Mathias Klarer, der in der Nachspielzeit die Matchballchance von Mario Bertl zunichte machte. Dabei spielte Gerersdorf in der Schlussphase zu zehnt.

Wie heftig fällt die Sperre aus?

Der Ausschluss von Lucas Cepera war der Aufreger des Spiels: Der Außenverteidiger führte einen Outeinwurf aus, FCO-Trainer Thomas Baumgartner stellte sich dazwischen und wurde von Cepera von hinten am Kopf getroffen – so lautet die Darstellung des Gäste-Coaches. Der Referee wertete die Aktion als Tätlichkeit. Baumgartner versuchte nach dem Match zu kalmieren: „Ich habe nicht gleich gemerkt, was passiert ist. Ich habe mit ein paar Leuten geredet und kann sagen: Es war keine Tätlichkeit.“ Der Coach will beim Verband eine Stellungnahme abgeben, um eine Reduzierung der drohenden Sperre zu erreichen. Cepera war nach einer Roten Karte im Herbst bereits für vier Spiele gesperrt. FCU-Spielertrainer Daniel Bayer hofft das Beste. Mit dem 1:1 konnte er unterm Strich leben: „Ein spätes Gegentor ist immer bitter. Aber wenn mir einer vor der Saison sagt, wir starten mit vier Punkten gegen Kirchberg und Ober-Grafendorf, hätte ich das sofort unterschrieben.“