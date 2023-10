Spielertrainergespann zieht die Reißleine

Unseren täglichen Trainerwechsel gib uns heute. Hofstetten, der SC St. Pölten, Ober-Grafendorf, die USG Alpenvorland und Ratzersdorf haben bereits einen neuen Übungsleiter. Nach der zehnten Runde hat die Saison ihre nächsten Opfer gefordert. Nach der 3:4-Heimniederlage gegen Mank zog Gerersdorfs Daniel Bayer die Konsequenzen und legte sein Traineramt zurück. Co-Trainer Mario Reicher tat es ihm gleich. Eine spezielle Situation ist, dass beide beim FCU auch als Spieler aktiv sind. In dieser Funktion sollen und wollen sie dem Klub auch im Herbst-Finish zur Verfügung stehen. Interimistisch wird U23-Coach Erol Yildiz die Geschicke lenken.

Fünf Wochen ohne Erfolgserlebnis

Nach einem guten Saisonstart mit sieben Punkten aus den ersten vier Runden riss beim FCU Gerersdorf der Faden. In den sechs Spielen, die folgten, konnte die Mannschaft nur drei Punkte holen – und selbst die gab es am grünen Tisch, nachdem das beim Stand von 1:2 abgebrochene Heimspiel gegen den SC St. Pölten mit 3:0 strafverifiziert wurde. “Es hat an der Substanz genagt. Du hast das Gefühl, du kannst der Mannschaft nicht mehr vermitteln, was du erreichen willst. Mit jeder Niederlage wird es schwieriger, die Mannschaft aufzurichten”, sagt Bayer, der in den letzten Wochen nichts unversucht ließ und auch mit Aufstellungsvarianten versuchte, das Ruder herumzureißen. “Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen”, sagt der Coach. “Das Glück war nicht auf unserer Seite. Und vielleicht war auch die eine oder andere falsche Trainerentscheidung dabei.” Bayer hält aber fest: “Ich habe bis zum Schluss mein Bestes gegeben.”

Belastungstest für Geduldsfäden

Von Seiten des Vereins hatte es trotz der Niederlagenserie keinen spürbaren Druck gegeben. Obmann Franz Haiderer zufolge wollte der FCU den Spielertrainer zumindest bis zur Winterpause weitermachen lassen. “Aber natürlich gibt es Kritik von Zuschauern. Es ist sicher keine schlechte Entscheidung, wenn sich Daniel und Mario jetzt ein bisschen aus der Schusslinie nehmen.” Für Haiderer ist jetzt vor allem ein Punkt entscheidend: “Ich erwarte mir von ihrer Seite, dass sie professionell genug sind, in den nächsten drei Wochen Erol zu unterstützen. Das haben sie mir zugesichert.” Bezüglich der Trainingsgestaltung könne man Bayer keinen Vorwurf machen. “Da habe ich nie ein schlechtes Wort von den Spielern gehört”, sagt Haiderer. “Es waren nur Kleinigkeiten.” Wie zum Beispiel die Gelb-Rote Karte, die sich der Spielertrainer gegen Hofstetten wegen wiederholten Meckerns eingehandelt hatte. “Das sollte einem Führungsspieler nicht passieren.” Auch mit bei der Aufstellung habe er in letzter Zeit nicht immer ein gutes Händchen gehabt.

Schnitt im Winter steht im Raum

Wie es beim FCU weitergeht, will man sich ab November ansehen. Davor warten noch die Spiele gegen Purkersdorf, Karlstetten und Kapelln. Yildiz soll eine faire Chance bekommen. “Er hat bei der U23 sehr gute Materie sehr gute Arbeit geleistet und er ist einer, der sich in die Materie reinknien wird”, sagt Haiderer. Auswärts beim Tabellenführer habe man auch nichts zu verlieren. Dass im Winter ein größerer Schnitt gemacht wird, ist nicht ausgeschlossen. Bayer ist überzeugt, dass er mit 40 Jahren noch fit genug ist, dem FCU oder auch einer anderen Mannschaft weiterzuhelfen. Die Lust auf Fußball ist ungebrochen. “Ich will auf alle Fälle weitermachen. Ob als Spieler, als Trainer oder als Spielertrainer, das kann ich im Moment noch nicht sagen.”