Karlstetten jubelt in letzter Minute

Gerersdorf - Karlstetten 1:2. Nach zwei Absagen an den letzten beiden Wochenenden griffen der FCU Gerersdorf und der SV Karlstetten wieder ins Meisterschaftsgeschehen ein. Karlstetten war zuletzt am 8. April (3:1 gegen Pottenbrunn), Gerersdorf am zwei Tage später (2:4-Niederlage beim SC St. Pölten) im Einsatz. Durch die Ergebnisse der Konkurrenz war auch Gerersdorf wieder in den Abstiegskampf geraten. “Wir sind jetzt leider mittendrin. Wenn das irgendwem noch nicht klar ist, bekommt er eine auf den Hinterkopf”, mahnt FCU-Spielertrainer Daniel Bayer. Auch für Karlstetten war klar: Es handelt sich wieder einmal um ein Sechspunktespiel.

Karlstetten legt vor

In einer chancenarmen ersten Halbzeit waren die Gäste besser im Spiel. Robert Vanis brachte Karlstetten nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Jakub Kosorin hatte einen zweiten Ball erobert, sich gegen zwei Gerersdorfer im Mittelfeld durchgesetzt und den Ball perfekt durch die Viererkette zu Vanis durchgesteckt, der FCU-Goalie Jacek Sajak keine Chance ließ. Bayer war die Leistung in der ersten Halbzeit zu wenig. “Da war kein Feuer drin, keine Passqualität, kein Tempo beim Herausspielen”, kritisierte der Coach. Die Konsequenz: Bayer wechselte sich zur Pause selbst ein. In der ersten Halbzeit hatte er sich – zum ersten Mal in der Saison – ganz auf seine Trainerrolle besonnen. Alan Osso musste weichen.

Gerersdorf bleibt harmlos

Mit Bayer am Platz zeigten sich die Hausherren verbessert. Karlstettens Abwehr war aber weiterhin bombensicher, mit spielerischen Mitteln war den Gästen nicht beizukommen. Auf der anderen Seite hatten Markus Wurm und Kosorin die Chance auf das 2:0. Dass Karlstetten das zweite Tor nicht gelangt, rächte sich in der 84. Minute: Nach einem taktischen Foul traf Marko Kolundzija per Freistoß zum Ausgleich. Bei den Gästen war die Empörung groß. “Der Schiedsrichter hat den Ball zu früh freigegeben. Unser Tormann hat noch die Mauer eingerichtet!”, behauptet SVKN-Coach Andi Heher, der die Coachingzone verließ, um dem Schiedsrichter seine Meinung zu sagen – und dafür die Rote Karte sah.

Kosorin wird zum Matchwinner

Der Treffer zählte jedenfalls. Beide Teams wollten sich danach mit dem Punkt danach nicht zufriedengeben. Im Unterschied zu Gerersdorf kam Karlstetten noch einmal durch: Kosorin kam in der 91. Minute noch einmal zum Abschluss und erzielte das Siegtor für die Gäste. Heher war erleichtert: “Spielerisch waren wir nicht so gut wie gegen Pottenbrunn. Aber dass die Mannschaft nach dem 1:1 nicht aufgegeben hat, macht mich stolz.” Karlstettens Sektionsleiter Gerhard Scherner fand: “Es war ein absolut verdienter Sieg. Gerersdorf hat keine einzige Chance herausgespielt.” Bayer weiß: “Beim 2:1 hat uns die Absicherung gefehlt, das war dann einfach zu viel Risiko. Ich wollte den Sieg aber auch. Im Abstiegskampf kann jeder Punkt entscheidend sein.”

29.04.2023 16:30

Statistik:

Gerersdorf - Karlstetten 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (35.) Vanis, 1:1 (84., Freistoß) Kolundzija, 1:2 (90+1.) Kosorin

Karten: Jalaksa (83., Gelbe Karte Kritik), Cepera (79., Gelbe Karte Foul)Jeannin (66., Gelbe Karte Foul), Wurm (69., Gelbe Karte Foul), Heher (84., Rote Karte sonst.)

Gerersdorf: Haiderer (74. Wurm), Kolundzija, Horak (62. Hinterhofer), Bertl, Cekic Adel, Jalaksa (80. Otzelberger), Langstadlinger, Reicher, Cepera, Osso (HZ. Bayer), Sajak

Karlstetten: Jeannin, Nemec, Schelberger, Zuser (64. Plank), Kosorin, Sivric, Ackerling (59. Häusler), Vanis, Graschopf, Schinkels, Wurm Florian (76. Luger)

168 Zuschauer, Schiedsrichter: Andreas Kaiblinger