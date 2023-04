Punkteteilung nach hitziger Schlussphase

Werbung

Gerersdorf - Ober-Grafendorf 1:1. 90 Minuten lang hatte Ober-Grafendorf gegen Kapelln keinen Schuss aufs Tor gebracht, eine Woche später in Gerersdorf stand es bereits nach einer Minute 1:0 für die Gäste. Dachte zumindest so mancher Besucher. Torschütze Miso Pejic soll sich vor seinem Treffer im Abseits befunden haben. „Eine knappe Sache“, sagt FCO-Trainer Thomas Baumgartner. Doch auch auf der anderen Seite fiel ein Abseitstor. Dort blieb Mario Reicher der Jubel verwehrt. „Kein Vorwurf an den Schiedsrichter“, sagt Gerersdorfs Spielertrainer Daniel Bayer. „Ohne Assistenten ist es schwer, das zu beurteilen.“ Klare Torchancen waren in der ersten Halbzeit sonst Mangelware. Die wenig, die es gab, hatten es dafür in sich.

Dirnegger prüft das Torgebälk

So krachte ein Weitschuss von Gerersdorfs Alexander Dirnegger an die Stange. Auf der anderen Seite vergab Markus Dotter eine hochkarätige Kopfball-Chance, der Ball landete genau in den Armen von FCU-Goalie Jacek Sajak. Nach dem Seitenwechsel wurde Gerersdorf ballsicherer und verschaffte sich Vorteile im Spiel. Ein Torerfolg blieb aber weiterhin aus. „Es hat immer nur ein Alzerl gefehlt“, sagt Bayer. Die beste Phase der Hausherren endete in der 75. Minute abrupt: Lucas Cepera sah die rote Karte, als er im Zuge eines Outeinwurfs Gäste-Coach Thomas Baumgartner touchierte. „Der Ausschluss war eine absolute Frechheit“, sagt Bayer. Baumgartner schildert die Situation so: „Ich habe einen Einwurf für uns reklamiert. Cepera hat sich den Ball geschnappt, ich habe einen Schritt nach vorne gemacht, als er ausgeholt hat. Er hat mich am Kopf berührt.“

Baumgartner: „Es war keine Tätlichkeit“

Der Schiedsrichter wertete das Vergehen als Tätlichkeit. Baumgartner versuchte nach dem Match zu kalmieren: „Ich habe hinten keine Augen, habe nicht gleich gemerkt, was passiert ist. Im Nachhinein kann ich sagen: es war keine Tätlichkeit. Ich werde eine Richtigstellung beim Verband machen.“ Spielentscheidend war die Szene unterm Strich jedenfalls nicht, da die Heimischen bei einem Konter in Unterzahl in Führung gingen, der Torschütze hieß Marko Kolundzija (82.). Ober-Grafendorf setzte noch einmal zur Schlussoffensive an, Marco Kaufmann verwertete eine Flanke von Dotter per Kopf zum 1:1 (89.).

Klarer hält den Punkt für die Gäste fest

In der Nachspielzeit konnten sich die Gäste bei Torhüter Mathias Klarer bedanken, als er die Matchball-Chance von Mario Bertl vereitelte. Den Nachschuss fälschte ein Verteidiger an die Außenstange ab. Bayer konnte mit dem Punkt unterm Strich leben: „Wenn mir vor zwei Wochen einer angeboten hätte, dass wir gegen Kirchberg und Ober-Grafendorf vier Punkte holen, hätte ich sofort gefragt, wo ich unterschreiben kann.“ Baumgartner war nach der mauen Vorstellung gegen Kapelln zufrieden: „Das war eine hundertprozentige Steigerung, was Aggressivität und Arbeit gegen den Ball betrifft. Anscheinend hat jeder die Message verstanden.“

Tore: Heim Marko Kolundzija (82.), Gast Marco Kaufmann (89.)

Gerersdorf: Jecek Sajak, Lucas Cepera, Nermin Memic, Daniel Bayer, Stefan Hinterhofer, Adel Cekic, Alexander Dirnegger, Mario Bertl, Marko Kolundzija, Felix Haiderer, Mario Reicher, Manuel Czap, Miroslav Jalaksa, Clemens Strauß, Simon Otzelberger, Paul Haubenwallner, Marco Horak, Miroslav Jalaksa (72. statt Felix Haiderer), Simon Otzelberger (87. statt Alexander Dirnegger)

Ober-Grafendorf FC: Mathias Klarer, Markus Dotter, Thomas Bäuchler, Kilian Paukowitsch, Fabian Datzreiter, Raphael Vorstandlechner, Berat Hamiti, Marco Kaufmann, Miso Pejic, Oliver Balazs, Georg Kolenprat, Alexander Böswarth, Michael Zeilinger, Fatlum Seljmani, Kevin Gugerel, Fabian Posch, Fatlum Seljmani (72. statt Kilian Paukowitsch)

Karten: Kilian Paukowitsch (59. Gelb Foul), Fabian Datzreiter (67. Gelb Foul), Berat Hamiti (84. Gelb Unsportl.), Lucas Cepera (76. Rot Tätl.)