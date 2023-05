Gerersdorf lässt Ratzersdorf keine Chance

Gerersdorf - Ratzersdorf 4:1. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Karlstetten am Samstag war der FCU Gerersdorf mittendrin im Abstiegskampf. Im Nachtragsspiel gegen den SV Ratzersdorf sollten aus Sicht der Hausherren tunlichst Punkte her. FCU-Spielertrainer Daniel Bayer beorderte sich selbst wieder in die Startelf und setzte mit Mark Langstadlinger und Mario Reicher auf eine Doppelspitze. Es dauerte nur sechs Minuten, bis seine Mannschaft in Führung ging. Nach einem weiten Einwurf scherzelte Reicher den Ball im Strafraum weiter, Langstadlinger kam an der zweiten Stange zum Abschluss und stellte auf 1:0. Bayer forderte schnörkelloses Spiel von seinen Kollegen: Es galt, defensiv gut zu stehen und Ratzersdorfs zentrales Mittelfeld aus dem Spiel zu nehmen. “Da haben sie mit Mosböck, Köck und Primorac super Kicker”, weiß der Coach.

Dreimal Reicher vor der Pause

Im Ballbesitz suchten die Gastgeber schnell den Weg in den Strafraum: Dem 2:0 und 3:0 gingen Flanken aus dem Halbfeld voraus, Ratzersdorf war in der Defensive alles andere als sattelfest. Zweimal hieß der Torschütze Reicher. Als der Torjäger mit seinem zwölften Saisontreffer in der 42. Minute auf 4:0 stellte, war die Partie vorentschieden. Für den 36-jährigen Stürmer war es der erste Dreierpack seit Juni 2019. Gerersdorfs Adel Cekic hatte Glück, zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Platz zu stehen: Im Zweikampf mit Ratzersdorfs Lucas Sunk fuhr der Defensivmann den Ellbogen aus. Der Schiedsrichter beließ es bei Gelb. Sunk blutete und wurde mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ausgetauscht.

Primorac erzielt das Ehrentor

Am Sieg der Hausherren gab es in der zweiten Halbzeit nichts mehr zu rütteln. Gerersdorf schaltete in den Verwaltungsmodus, konnte aber die Null nicht halten, Antun Primorac gelang das Ehrentor für Ratzersdorf (71.). Mehr war für die Gäste nicht mehr drin. “Wir haben gewusst, Gerersdorf braucht jeden Punkt, da wird Widerstand kommen”, sagt SVR-Coach Stefan Windl. “Aber wir haben uns sehr ungeschickt angestellt. Wenn man sich solche Stellungsfehler leistet, kann man gegen niemanden gewinnen. Jeder lange Ball war gefährlich.” Bayer war nach dem Sieg erleichtert: “Die drei Punkte waren absolut und zu 100 Prozent verdient. Es freut mich für Mario, der wirklich ein sehr verlässlicher Spieler und Co-Trainer ist. Heute hat er das Quäntchen Glück gehabt, das ihm oft gefehlt hat. Und Simon Otzelberger hat wirklich ein tadelloses Startelfdebüt gegeben.”

01.05.2023 16:30

Statistik:

Gerersdorf - Ratzersdorf 4:1 (4:0)

Torfolge: 1:0 (6.) Langstadlinger, 2:0 (17.) Reicher, 3:0 (19.) Reicher, 4:0 (42.) Reicher, 4:1 (71.) Primorac

Karten: Cekic (32., Gelbe Karte Foul)Schilcher (40., Gelbe Karte Foul), Humpelstetter (52., Gelbe Karte Foul)

Gerersdorf: Hinterhofer (78. Osso), Sajak, Kolundzija, Memic, Cekic (55. Wurm), Bertl, Langstadlinger (78. Horak), Haiderer, Otzelberger (66. Jalaksa), Bayer, Reicher

Ratzersdorf: Schilcher, Koyun, Köck, Primorac, Humpelstetter, Baumann, Mosböck, Zauchinger (76. Winter), Hintermeier Philipp, Sunk (37. Ramssl), Kaltenbrunner (HZ. Krumböck)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Hermann Katterbauer