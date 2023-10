Karte aus der Hand geschlagen: Spielabbruch

GERERSDORF - SC ST. PÖLTEN 1:2, Abbruch nach 58 Minuten. Der FCU Gerersdorf musste gegen den SC St. Pölten seine Abwehr umbauen, Daniel Bayer war nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt, konnte sich voll und ganz auf seinen Job als Trainer konzentrieren, mit Mario Bertl fiel auch ein zweiter Innenverteidiger aus. Nach vier Niederlagen in Folge brauchte Bayer in diesem Spiel aber drei Punkte, legte es recht offensiv an, Nermin Memic, Lucas Cepera und Felix Haiderer bildeten eine Dreier-Abwehr, im defensiven Mittelfeld kam der 20-jährige Simon Otzelberger wieder einmal zu einem Startelfeinsatz. Beim SC St. Pölten ersetzte Kapitän Rufi Jusufi den gesperrten Iris Sarcevic in der Innenverteidigung. Trainer Erich Karrer schickte sein letztes Aufgebot auf den Platz. Ein Lichtblick: Legionär Adam Zsak saß nach seiner muskulären Verletzung wieder auf der Bank.

Hausherren beginnen furios

Gerersdorf startete wie aus der Pistole geschossen, Chibuzo Oguegbu hatte in der ersten Spielminute die Führung am Fuß, schlug nach einem Stanglpass aber ein Luftloch und scheiterte im zweiten Versuch an SC-Goalie Jakob Sumetsberger. In der zehnten Minute fand dann Mario Reicher nach einem Lochpass von Markus Wurm die große Chance aufs 1:0 vor, Reicher hatte Sumetsberger schon überwunden, doch ein Verteidiger konnte den Ball mit dem Kopf gerade noch an die Stange lenken.

Sportclub zieht auf 2:0 davon

Auch die Gäste versteckten sich nicht. Nach einem Angriff über die Seite kam der Pass zur Mitte, Yusuf Özer nahm sich den Ball noch einmal mit und bezwang FCU-Goalie Jacek Sajak (20.). In der 35. Minute bekam SC-Legionär Adam Bombicz, der wieder einmal von Anfang an dabei war, zu viel Zeit und nützte die Gelegenheit, um aus 25 Metern abzuziehen. Sein Schuss schlug unhaltbar neben der Stange ein. Gerersdorf fand aber noch vor der Pause die richtige Antwort, Marko Kolundzija überraschte Sumetsberger mit einem flach getretenen Freistoß, der den Weg ins Tormanneck fand (43.).

Ausgleich liegt in der Luft

Bayer stellte zur Pause auf eine Viererkette um, seine Mannschaft erwischte in der zweiten Halbzeit den besseren Start, doch Stefan Hinterhofer vergab eine Kopfballchance und ein Schuss von Mario Reicher ging nur ans Lattenkreuz. In der 58. Minute ereignete sich dann die für den SC folgenschwere Szene, die noch für reichlich Diskussionen sorgen wird. Nach einem Out schnappte sich Sadam Jusufi den Ball für den Einwurf, der Schiedsrichter entschied aber auf Einwurf für Gerersdorf. Der bereits gelb-vorbelastete Jusufi tat seinen Unmut kund und handelte sich damit eine Gelb-Rote Karte ein. Als der Schiri zu ihm heranlief und die Gelbe Karte zückte, schlug sie ihm Jusufi aus der Hand. Wenig später ertönte der Schlusspfiff. Das Spiel wird wohl mit 3:0 für Gerersdorf strafverifziert.

Unverständnis auf beiden Seiten

Von SC-Coach Erich Karrer gab es zu der Szene keinen Kommentar. Obmann Erich Sumetsberger wandte sich an die NÖN, um seine Sicht der Dinge darzulegen: “Ich bin einige Meter danebengestanden und habe es genau gesehen. Unser Spieler hat falsch reagiert, keine Frage, aber die Konsequenzen stehen in keinem Verhältnis zu dem, was passiert ist. Niemand hat den Schiedsrichter beschimpft oder bedroht. Es hat weder auf dem Platz noch von Seiten der Zuschauer keine Gehässigkeiten gegeben. Die Spieler sind erst zum Schiedsrichter gelaufen, als er abgebrochen hat. Aber auch da hat ihn niemand attackiert, es waren einfach alle perplex.” Der sportliche Leiter des SC, Walter Steindl, erwähnte, dass die Karte in zwei Hälften zerteilt war. “Aber es war keine Tätlichkeit.” Bayer gab an, die Situation nicht genau mitbekommen zu haben, hielt aber fest: “In meinen Augen war das harmlos. Wir hätten gedacht, dass der Spieler Rot bekommt und die Partie noch fortgesetzt wird, haben uns auch nicht ausgekannt. Es hat sich eine Traube um den Schiedsrichter gebildet, aber es war nicht so, dass es irgendwie eine aggressive Situation war. Ich hätte das Spiel gerne auf dem Platz entschieden.”

7. Oktober 2023

Statistik:

FCU GERERSDORF - SC INKASSO BLUM ST. PÖLTEN UNION LANDHAUS 1:2 (1:2), Abbruch nach 58 Minuten.

Torfolge: 0:1 (20.) Özer, 0:2 (35.) Bombicz, 1:2 (43.) Kolundzija.

Gelb-Rote Karte: S. Jusufi.

Gelbe Karten: Haiderer; Özer, S. Jusufi, Rychnovsky.

Gerersdorf: Sajak; Memic, Cepera, Haiderer; L. Krasniqi, Kolundzija, Otzelberger, Wurm, Marchart; Oguegbu, Reicher.

SC St. Pölten: Sumetsberger; Ibrahimi, S. Jusufi, R. Jusufi, Hofegger; Özer, Haiderer; Oguz, Rychnovsky, Englman; Bombicz.

Gerersdorf, 120 Zuschauer, SR Johannes Marek.

Reserven: 3:1 (1:0). - Tore: Özel (2), Jafari; Y. Ouni.