Markersdorf legt im Relegationsderby vor

Hafnerbach - Markersdorf 2:3. Anfang der 90er Jahre standen sich die TSU Hafnerbach und der USC Markersdorf zum letzten Mal in einem Bewerbsspiel gegenüber. Am Mittwochabend war es wieder einmal so weit. Immer noch sind die beiden Klubs durch eine Spielklasse getrennt. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Die Frage ist nur, ob die beiden Mannschaften in der neuen Saison die Plätze tauschen und die TSU erstmals in der Vereinsgeschichte in die 1. Klasse aufsteigt. Die beiden Relegationspartien sollten darüber Aufschluss geben.

Kapitän feiert Comeback

Das Zuschauerinteresse war groß, 1100 Besucher sind im offiziellen Spielbericht vermerkt. Manche der 22 Akteure, die auf dem Platz standen, werden wohl niemals auf einer größeren Bühne spielen. Die Organisation der TSU war top, störende Nebengeräusche waren am Platz keine zu vernehmen, das Spiel stand im Mittelpunkt. In einer intensiv geführten Partie schickten beide Trainer ihre Mannschaft in Bestbesetzung auf das Feld. Bei der TSU war erstmals seit Mitte März wieder Pierre Marcel Fechter mit von der Partie, der Kapitän kehrte nach einer längeren Verletzungspause zurück.

Frühe Treffer sorgen für Stimmung

In einer ausgeglichenen, intensiv, aber fair geführten Partie ging Markersdorf mit 1:0 in Führung. Hafnerbachs Abwehr stand in der 9. Minute hoch und wurde von Christopher Grilz ausgehebelt, der mit einem Lochpass Fabian Fraunbaum in Szene setzte. Der Flügelspieler hatte freie Bahn, spielte noch TSU-Goalie Christoph Speiser aus und schob den Ball zur Führung ein. Hafnerbach zeigte sich unbeeindruckt und konnte den Schaden schnell reparieren. Jozef Tirer brachte einen Freistoß von der Seite scharf zur ersten Stange, wo Juraj Chupac stand und den Ball ins Tor bugsierte (12.).

Hafnerbach am Drücker

Danach hatten die Gastgeber Vorteile, nach einer Flanke von Matthias Pusker setzte sich Matus Jorik im Zweikampf durch und beförderte den Ball ins Netz, doch der Treffer zählte wegen einer Abseitsposition nicht. Schiedsrichter Stevan Radenkovic hatte zwei Assistenten zur Verfügung und leitete die Partie souverän. USCM-Goalie Tobias Lind parierte einen Schuss von Matus Jorik stark (30.), doch kurz vor der Pause sicherte sich Hafnerbach noch die Halbzeitführung. Jozef Tirer chippte einen Freistoß aus einer ungefährlichen Position knapp nach der Mittellinie über die nicht ganz sattelfeste Gäste-Abwehr, Pusker verwertete das Zuspiel zum 2:1 (45.).

TSU kontrolliert die Partie

Auch nach dem Seitenwechsel verströmte die TSU mehr Torgefahr, auch wenn die großen Chancen ausblieben. Doch wie aus dem Nichts kam Markersdorf zum Ausgleich. Hafnerbachs Verteidiger attackierten bei einem Angriff über die linke Seite an der Grundlinie und im Strafraum zu inkonsequent, Grilz kam im Sechzehner an den Ball und schloss mit einem satten Schuss ins lange Eck staubtrocken ab (66.). Danach waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft, nach einem schönen Angriff über die rechte Seite verwertete Tamas Tasselmajer einen Stanglpass zum 3:2 (77.).

Elfmeter in der Schlussphase

Die TSU versuchte es im Finish mit der Brechstange, Innenverteidiger Juraj Chupac suchte immer wieder den Weg nach vorne. Hinten zeigten sich Lücken. Nach einem Schnitzer von Chupac zog Patrick Heiss, der knapp 20 Jahre lang für Markersdorf kickte, im Strafraum die Notbremse gegen Florian Luger. Dafür erhielt der Routinier die Höchststrafe, es gab Gelb-Rot und Elfmeter. Tasselmajer hatte es in der Hand, Markersdorfs Ausgangsposition für das Rückspiel noch zu verbessern, doch rutschte bei der Ausführung des Strafstoßes aus und traf nur die Latte. Auch Andreas Haidinger hätte noch für das 4:2 sorgen können, doch sein Kopfball ging über das Tor.

Gstöttenmayr: “Es ist noch nicht vorbei”

An Hafnerbachs Niederlage gab es aber nichts mehr zu rütteln. Die TSU, die in ihrer 43-jährigen Vereinsgeschichte überhaupt erst einmal gegen Markersdorf gewinnen konnte, benötigt am Samstag im Rückspiel nun einen Auswärtssieg. Hafnerbachs Trainer Thomas Gstöttenmayr ärgerte sich über die Gegentore: “Die waren vermeidbar. Das 2:2 war in einer sehr guten Phase von uns. Da hatte ich das Gefühl, dass wir sie am Haken haben. Aber zum Glück sind wir durch den vergebenen Elfmeter am Leben geblieben. Ich habe vier, fünf Spieler von uns schon besser spielen gesehen als heute. Das gibt Hoffnung für das Rückspiel, dass wir uns steigern können. Es ist noch nicht vorbei.” USCM-Trainer Manuel Weinauer weiß: “Es war ein großer Schritt, aber Hafnerbach wird noch alles versuchen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie das Spiel noch umgedreht hat. In der ersten Halbzeit war Hafnerbach aggressiver und williger. Nach einer Umstellung in der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert und die Flügel besser besetzt.”

Statistik:

Mittwoch, 21. 6. 2023, 19 Uhr.

TSU HAFNERBACH – USC MARKERSDORF 2:3 (2:1).Torfolge: 0:1 (9.) Fraunbaum, 1:1 (12.) Jorik, 2:1 (45.) M. Pusker, 2:2 (66.) Grilz, 2:3 (77.) Tasselmajer. Gelb-Rote Karte: Heiss (93., Unsportlichkeit). Gelbe Karten: Fechter (55., Foul), Heiss (71., Foul), Grill (87., Foul); Grilz (56., Foul), Tasselmajer (63., Foul). Hafnerbach: Speiser; Schwab (78. A. Pusker), Chupac, Heiss, Randa; Fechter (59. Gigl), Kayan; Ieremici (68. Grill), Tirer, M. Pusker; Jorik. Markersdorf: Lind; Huber (58. Luger), Tasselmajer, Fink, Haidinger; F. Leimhofer, M. Leimhofer, Milinkovic, Fraunbaum; Grilz, Kladivko 58. Jeftic). Hafnerbach, 1100 Zuschauer, SR Radenkovic.