Relegation verspricht ein Fußballfest

Pottenbrunn und der SC St. Pölten produzierten am Samstag das von vielen erwartete Ergebnis und legten damit den Relegationsgegner von 2.-Klasse-Vizemeister TSU Hafnerbach fest: Es kommt am Mittwoch (19 Uhr, Hafnerbach) und Samstag (17.30 Uhr, Markersdorf) tatsächlich zum mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell.

Fällt die Tausendermarke?

Die Spiele lassen aber nicht nur die Fanherzen höher schlagen, sondern ziehen ligaübergreifend großes Interesse von Schaulustigen auf sich. Man bereite sich auf 800 bis 1000 Besucher vor, sagt TSU-Coach Thomas Gstöttenmayr. „Es ist ein ganz besonderes Spiel“, sagt der Coach. „Es gibt viele Verbindungen, Freundschaften und eine gesunde Rivalität zwischen den beiden Vereinen.“ TSU-Innenverteidiger Patrick Heiss etwa kickte 20 Jahre lang für Markersdorf, Christopher Ieremici startete erst nach seinem Wechsel zu Hafnerbach richtig durch. Auch Gstöttenmayr kickte einst für den USCM.

Hafnerbach war stets in der 2. Klasse. Das letzte Bewerbsspiel liegt Jahrzehnte zurück. In den Testspielen der letzten 15 Jahre wurde Markersdorf dem Klassenunterschied gerecht und gewann alle sieben Duelle. „Wir sind grundsätzlich ein bisschen zu favorisieren“, meint USCM-Trainer Manuel Weinauer. Das sieht auch Gstöttemayr so. Doch die TSU geht nach sieben Siegen in Folge in die Partie. Kadermäßig können beide Trainer aus dem Vollen schöpfen. Es ist angerichtet für ein Fußballfest.

Welche Regeln gelten?

Maßgeblich sind die Relegationsrichtlinien des NÖFV. Es gilt die Auswärtstorregel. Bei Gleichstand gibt es im Rückspiel eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen. Gelb/Gelb-Rot-Sperren aus der Liga zählen für die Relegation nicht