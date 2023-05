Mank feiert den ersten Sieg im Frühjahr

Hofstetten - Mank 2:3. Nach der 1:5-Niederlage in Pottenbrunn hatte die Union Hofstetten im Heimspiel gegen den USC Mank die Chance, den Abstiegskampf zumindest für die nächsten Runden einmal ad acta zu legen. Mank hat zwei Spiele mehr bestritten als die Pielachtaler und trug seit letztem Wochenende auch die Rote Laterne. Bei den Gästen stand ein neuer Coach an der Seitenlinie. Nach einem sieglosen Frühjahr und der Heimniederlage gegen Karlstetten beerbte der bisherige Co-Trainer Jan Novak den geschassten Richard Frank auf der Manker Kommandobrücke. Den Gästen war der Ernst der Lage anzumerken. Hofstetten verschlief den Start in die Partie und sah sich nach 34 Minuten mit einem 0:2-Rückstand konfrontiert.

Mank legt vor, Hofstetten zieht nach

Nach einem Freistoß von der linken Seite fuhr UHG-Goalie Tobias Stachelberger mit den Fäusten am Ball vorbei, Andreas Zimola sagte danke und stellte auf 1:0 (26.). Marco Senger erbte nach einem Gestocher den Ball und verdoppelte die Führung. Für Hofstetten hatten Michael Grossmann und Gerald Gruber zu diesem Zeitpunkt zwei gute Chancen vergeben. Yannik Jung traf nur die Stange. Und doch schafften es die Hausherren, noch vor der Pause zurück in die Partie zu kommen: Nach einem Freistoß köpfelte Lukas Krcmarik den Ball noch einmal in den Strafraum, Dalibor Gonda verkürzte auf 1:2 (36.). Dann wurde Jung mit dem Rücken zum Tor im Strafraum von den Beinen geholt, Grossmann nützte das Geschenk der Gäste, um vom Elferpunkt auf 2:2 zu stellen (43.).

Der Joker sticht

Hofstetten konnte an die gute Phase nach dem Seitenwechsel nicht mehr anknüpfen, die Manker nahmen wieder das Heft in die Hand und drängten auf das 3:2, das Moritz Hiesberger drei Minuten nach seiner Einwechslung in der 68. Minute gelang. Nach einem Outeinwurf war die UHG-Abwehr nicht im Bilde. “Da haben wir uns einfach schülerhaft angestellt”, weiß Hofstettens Trainer Wolfgang Janisch. Ein zweites Aufbäumen seiner Mannschaft blieb aus. Mank nahm am Ende die drei Punkte mit nach Hause und verwies den SC St. Pölten wieder auf den letzten Platz. “Wir machen zurzeit die einfachsten Fehler, gehen in der Verteidigung nicht zum Mann, das war einfach zu wenig”, fasst Janisch zusammen. “Mank wollte den Sieg von der ersten Minute an mehr und er ist auch zu 100 Prozent verdient.”

05.05.2023 19:30

Statistik:

Hofstetten - Mank 2:3 (2:2)

Torfolge: 0:1 (26.) Zimola, 0:2 (34.) Senger, 1:2 (36.) Gonda, 2:2 (43., Elfmeter) Grossmann, 2:3 (68.) Hiesberger

Karten: Fink (89., Gelbe Karte Unsportl.), Decker (60., Gelbe Karte Unsportl.), Obermaier (57., Gelbe Karte Foul), Putzenlechner (53., Gelbe Karte Unsportl.)Senger (70., Gelbe Karte Foul), Schrittwieser (67., Gelbe Karte Unsportl.), Pichler (18., Gelbe Karte Unsportl.)

Hofstetten: Obermaier, Putzenlechner (79. Paukowitsch), Stachelberger, Krcmarik, Sauprigl, Grossmann, Gonda (56. Fuchs), Burger, Decker (66. Fink), Gruber, Jung

Mank: Zimola, Senger (90+1. Niederer), Daxböck, Pichler, Schrittwieser Stefan, Schrittwieser Alexander (87. Luger), Rechberger, Reiterlehner, Barbi, Heher (65. Hiesberger), Kerschner (87. Pfrendl)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Mario Wallner