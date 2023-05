Kapelln hält Markersdorf auf Distanz

Kapelln - Markersdorf 3:1. Der FC Kapelln brauchte nicht lange, um nach zwei absagebedingt spielfreien Wochenenden wieder in den Meisterschaftsmodus zu schalten. Die Hausherren waren gegen den USC Markersdorf spielbestimmend, ohne zu klaren Chancen zu kommen. Das erste Tor resultierte aus einem Elfmeterpfiff. Den es nach Ansicht von USCM-Coach Manuel Weinauer nicht geben hätte dürfen. Er hatte eine Abseitsposition wahrgenommen, ehe Goalie David Radivojevic Kapellns Patrik Brieska von den Beinen holte. Der 17-Jährige, der im Markersdorfer Tor den gesperrten Tobias Lind vertrat, war bei Richard Modrovics’ Schuss ohne Abwehrchance. Sechs Minuten später mussten die Gäste den nächsten Gegentreffer hinnehmen: Martin Lukic erhöhte auf 2:0.

Kladivko schlägt zurück

Benjamin Kladivko konnte nach einem Chipball aus dem Halbfeld zwar postwendend verkürzen (1:2), doch in der Folge liefen die Gäste bis zum Schluss dem Rückstand nach. Die Kapellner schafften es in der zweiten Halbzeit nicht, für die endgültige Entscheidung zu sorgen, spielten ihre Angriffe nicht richtig fertig. Für Markersdorf hatte Kladivko nach einem weiten Zuspiel von Florian Leimhofer die Chance, der Stürmer traf aber den Ball nicht sauber, FCK-Goalie Adin Mehmedovic hatte keine Mühe.

Erstes Saisontor für Nussbaumer

In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Florian Nussbaumer nach einem Heber-Versuch von Philipp Grassl den Sack zu. Kapellns Joker durfte in der 94. Minute über sein erstes Saisontor jubeln. “Wir waren spielbestimmend, waren aber nicht konsequent genug. Wir haben auch Markersdorfs Tormann nicht oft genug geprüft. Trotzdem war es ein verdienter Sieg”, fand FCK-Trainer Daniel Karner. Weinauer lobte Radivojevic: “Er hat seine Sache sehr brav gemacht. Vor allem angesichts dessen, dass er aufgrund der Berufsschule in letzter Zeit nicht viel trainieren konnte und wenig Spielpraxis hat.” Die Niederlage habe andere Gründe: “Ich bin ein bisschen sauer auf meine Mannschaft. Nach dem starken Frühjahrsauftakt hat anscheinend der eine oder andere geglaubt, jetzt geht es einfach so weiter. Es fehlt die Bereitschaft, alles zu geben. Das ärgert mich mehr als das Ergebnis.”

Statistik:

Torfolge: 1:0 (29., Elfmeter) Modrovics, 2:0 (35.) Lukic, 2:1 (37.) Kladivko, 3:1 (90+4.) Nussbaumer

Karten: Rödl (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Grassl (80., Gelbe Karte Foul), Lukic (36., Gelbe Karte Foul)Katzengruber (68., Gelbe Karte Foul), Radivojevic (28., Gelbe Karte Foul)

Kapelln: Mehmedovic, Schwarz (53. Grassl), Lukic, Ringler, Kerschner, Boros, Brieška (86. Nussbaumer), Hayden, Rödl, Palka, Modrovics

Markersdorf: Wipfler, Haidinger, Radivojevic, Kladivko, Leimhofer Michael, Huber, Milinkovic, Leimhofer Florian, Fraunbaum (83. Fink), Grilz, Jeftic (66. Katzengruber)

95 Zuschauer, Schiedsrichter: Haci Tarhan