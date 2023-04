Kapelln holt 0:3-Rückstand auf

Werbung

Kapelln - SC St. Pölten 3:3. Nach ihren Auftaktsiegen – Kapelln gewann 1:0 in Ober-Grafendorf, der SC St. Pölten 4:2 gegen Mank – waren beide Mannschaften im direkten Duell auf drei Punkte aus. Die Gäste benötigten sie angesichts der Tabellensituation dringender als die Hausherren, da kam dem SC eine frühe Führung ganz recht. Kapellns Niklas Kerschner attackierte Lukas Völk im Strafraum zu ungestüm, ein Elfmeterpfiff war die logische Konsequenz. Laurent Gashi verwertete den Strafstoß in der 11. Minute souverän. In Minute 23 hätten die Gäste gerne noch einmal einen Elfer gehabt: Völk legte nach einem starken Antritt mit der Ferse auf Michal Englman ab, der den Ball zur Mitte brachte. Patrick Ringler konnte Gashi mit entschlossenem Einsteigen gerade noch am Abschluss hindern.

Zsak verdoppelt die Führung

In der 31. Minute war es aber so weit: Bei einem Corner stieg der beim SC anstelle von Rilind Shemo als Innenverteidiger aushelfende Daniel Rehak auf und köpfelte den Ball aufs Tor, Adam Zsak setzte sich im Fünfer gegen seinen Gegenspieler durch und bugsierte den Ball über die Linie. Die St. Pöltner hatten Kapelln in der ersten Halbzeit gut im Griff, die Gastgeber wurden vor allem bei Standards gefährlich. In der 24. Minute verfehlte ein Freistoß das Kreuzeck nur knapp, ein Kopfball von Patrik Brieska wurde von einem SC-Verteidiger auf der Linie abgewehrt (33.), Daniel Boros nahm einen Corner direkt, doch SC-Goalie Daniel Nadlinger war auf dem Posten (44.).

Dämpfer und Hoffnungsschimmer

Kurz nach der Pause folgte der nächste Dämpfer für die Hausherren: Nach einem Gashi-Dribbling an der Strafraumgrenze steckte Kadri Krasniqi den Ball zu Völk durch, der mit einem schönen Schuss platziert ins lange Eck traf (48.). Kapelln schien aus dem Spiel zu sein, doch ein Elfmeter ließ die Hausherren nur zwei Minuten später wieder Hoffnung schöpfen. Ein St. Pöltner bekam den Ball bei einer Flanke von Ringler an die Hand. Richard Modrovic ließ Nadlinger keine Chance und stellte auf 1:3 (50.). Der FCK hatte Blut geleckt, in der 55. Minute rutschte eine Flanke zu Martin Lukic durch, der den Ball aber nicht stoppen konnte und dann seine 1,92 Meter ohne Rücksicht auf Verluste in Nadlinger warf. Krasniqi verletzte sich bei einem Zusammenprall am Schienbein und humpelte danach vom Feld. Für ihn kam Yusuf Özer zu seinem ersten Einsatz im Frühjahr (64.).

SC-Proteste vor dem Anschlusstreffer

In der 65. Minute hatte der SC eine gute Chance auf die Vorentscheidung, doch FCK-Goalie Adin Mehmedovic hielt seine Mannschaft mit einer Parade im Spiel. Und in der 73. Minute war Kapelln wieder dran: Lukic wurde an der Strafraumgrenze gestoppt, Philipp Grassl erbte die Chance und hielt drauf, SC-Verteidiger Iris Sarcevic konnte den Ball gerade noch an die Latte abwehren. Zum Entsetzen von Sportclub-Coach Keci ließ der Schiedsrichter danach den Freistoß ausführen: „Entweder es gibt Vorteil oder nicht!“ Modrovics versuchte es aus 16 Metern aber nicht direkt, sondern spielte zu Daniel Boros ab, Boros traf die Stange, Brieska reagierte am schnellsten und staubte zum 2:3 ab.

Palka trifft zum Ausgleich

Danach lag der Ausgleich in der Luft. Nadlinger konnte Lukic gerade noch entscheidend beim Kopfball stören (85.), doch in der 88. Minute konnte Tomas Palka eine Flanke von Gabriel Nährer ins gegnerische Tor verlängern – 3:3. In der Folge drängte Kapelln auf das vierte Tor, doch die Partie fand keinen Sieger mehr. Bei einem Schüsschen von Nährer war Nadlinger die Sicht verstellt, bei einem Stanglpass von Boros war gerade noch ein SC-Verteidiger vor Brieska am Ball. Doch auch die Gäste vergaben eine Matchball-Chance, Mehmedovic konnte den Schuss von Völk parieren. „In der ersten Halbzeit haben wir uns schwergetan, der SC hat uns keine Räume gelassen“, sagt FCK-Coach Daniel Karner. „Nach der Pause haben wir die Außenbahnen besser genützt. Das 3:3 ist okay, aber wir hatten mehr Chancen.“ Keci klagte über den Schiedsrichter: „Er hat bei jedem Foul für Kapelln entschieden, auch der Elfer zum 1:3 war fragwürdig. Trotzdem: In der ersten Halbzeit waren wir taktisch diszipliniert und geduldig. Nach der Pause war davon nichts mehr zu sehen, vor allem nicht, als Krasniqi draußen war. Auch die Wechselspieler haben keinen frischen Wind gebracht.“

02.04.2023 16:30

Tore: Heim Patrik Brie?ka (73.), Heim Richard Modrovics (50., Elfmeter), Heim Tomas Palka (88.), Gast Laurent Gashi (11., Elfmeter), Gast Lukas Völk (48.), Gast Adam Zsak (31.)

Kapelln: Adin Mehmedovic, Tomas Palka, Jakob Hayden, Daniel Boros, Clemens Rödl, Richard Modrovics, Patrik Brie?ka, Philipp Grassl, Martin Lukic, Patrick Ringler, Niklas Kerschner, Sandro Lenny Herbert Nemec, Mircea-Razvan Iovan, Lukas Schleifer, Florian Nussbaumer, Benjamin Nemec, Gabriel Nährer, Gabriel Nährer (62. statt Niklas Kerschner), Florian Nussbaumer (90. statt Philipp Grassl)

SC St. Pölten: Daniel Nadlinger, Lukas Völk, Vedat Ibrahimi, Adam Zsak, Laurent Gashi, Michal Englman, Ahmet Oguz, Kadri Krasniqi, Liridon Alimi, Iris Sarcevic, Daniel Rehak, Andreas Robba, Nico Bawaronschütz, Nikolaus Sauer, Luka Sivric, Yusuf Özer, Bastian Rychnovsky, Yusuf Özer (64. statt Kadri Krasniqi), Bastian Rychnovsky (70. statt Liridon Alimi), Nico Bawaronschütz (70. statt Laurent Gashi)

Karten: Richard Modrovics (8. Gelb Unsportl.), Martin Lukic (58. Gelb Foul), Patrick Ringler (85. Gelb Foul), Liridon Alimi (24. Gelb Foul), Bastian Rychnovsky (73. Gelb Unsportl.), Yusuf Özer (91. Gelb Kritik)