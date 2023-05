Karlstetten verliert nach Alptraumstart

Karlstetten - Kirchberg 0:2. Nach drei Siegen in Folge war der SV Karlstetten gegen den SC Kirchberg gefordert. Für die Hausheren nahm die Partie schnell einen ungünstigen Verlauf: Nach einem Corner in der 7. Minute kam noch eine Flanke in den Strafraum der Karlstettner, Luca Masching verschaffte Peter Falkensteiner Platz, der den Ball direkt übernahm, sauber traf und im kurzen Eck versenkte. Für den 24-Jährigen war es das erste Tor bei seinem vierten Saison- und ersten Startelfeinsatz. Denis Kurtanovic war verletzt, Marek Blazej stand nicht zur Verfügung, Falkensteiner hatte im Sturm gegenüber Michael Bertl den Vorzug bekommen.

Rot aus heiterem Himmel

Für die Gastgeber kam es dann doppelt bitte: Romario Schinkels sah in der 15. Minute zum Entsetzen des SVKN die Rote Karte. “Es war ein normales Foul”, sagt Karlstettens Sektionsleiter Gerhard Scherner. Kirchbergs Trainer Marian Kocis meinte ebenfalls: “Eine harte Entscheidung. Wenn man da Gelb gibt, ist es auch gut." Der Schiedsrichter notierte jedenfalls eine Tätlichkeit im Spielbericht. Für Karlstetten war der Platzverweis jedenfalls eine frühe Schwächung. Wobei sich die Unterzahl nicht wirklich auf das Spiel auswirken sollte: Kirchberg ließ sich nicht aus der Reserve locken, stand kompakt und wartete auf Kontersituationen. “Sie brauchen die Punkte mehr als wir”, wusste Kocis.

Vorlaufer verhindert den Ausgleich

Die Heimischen zeigten Moral, hatten mehr Ballbesitz und vor allem in der zweiten Halbzeit auch einige gute Ausgleichschancen: Einmal konnte SCK-Goalie Tobais Vorlaufer bei einem gefährlichen Kopfball von Robert Vanis gerade noch mit einer starken Fußabwehr retten, einmal verfehlte Vanis aus kurzer Distanz das Tor ganz knapp. Bei einem schnellen Gegenangriff der Gäste verhaspelte sich ein Karlstettner Verteidiger nach einem tiefen Pass des eingwechselten Michael Bertl im Laufduell. Frantisek Hecko stand allein vor SVKN-Goalie Nils Graschopf und schlug gnadenlos zu (73.).

Zweiter Ausschluss in der Nachspielzeit

Das 2:0 war die Entscheidung im Spiel, danach war für Karlstetten nichts mehr zu holen. In der Nachspielzeit sah Bertl dann auch noch die Rote Karte. Er soll hinter dem Rücken des Schiedsrichters eine beleidigende Geste in Richtung eines Zuschauers gemacht haben, erklärt Kocis. “Aber wenn es hinter dem Rücken war, wie kann es da Rot geben?” Auch Scherner hatte kein Vergehen wahrnehmen können. Auch nach dem Abpfiff kam es noch zu Diskussionen mit dem Unparteiischen. “Warten wir einmal den Bericht ab”, sagt Scherner. “Ich habe aber kein Fehlverhalten meiner Spieler gesehen.” Zum Spiel sagte er nur Folgendes: “Wir waren trotz der Unterzahl die bessere Mannschaft. Aber im Fußball zählen halt nur Tore.” Kocis weiß: “Wir hatten zwei Chancen und haben sie genützt. Es war eine solide Leistung. Wir haben gegen eine starke Mannschaft gespielt. Der Sieg war vielleicht ein bisschen glücklich, aber auch nicht unverdient.”

07.05.2023 16:30

Statistik:

Karlstetten - Kirchberg / P. 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (7.) Falkensteiner, 0:2 (73.) Hecko

Karten: Wurm (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Atzinger (80., Gelbe Karte Foul), Schinkels (15., Rote Karte Tätl.)Falkensteiner (60., Gelbe Karte Foul), Bertl (90+2., Rote Karte Beleid.)

Karlstetten: Ackerling (60. Temper), Nemec, Graschopf, Kosorin, Vanis, Schelberger (78. Atzinger), Schinkels, Jeannin, Sivric (78. Maier), Häusler (HZ. Luger), Wurm

Kirchberg / P.: Masching (68. Bertl), Kirchschlager, Smalik, Vorlaufer, Engl, Hecko, Berger, Falkensteiner (88. Leb), Pfeiffer, König, Szlezak

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Busch