SC St. Pölten gibt die Rote Laterne ab

Kirchberg - SC St. Pölten 1:5. SC-St.-Pölten-Coach Enver Keci musste bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte - Kirchberg war Kecis erster Klub in Österreich, nach seiner Spielerkarriere war er auch Trainer der Pielachtaler – improvisieren: Neben dem gesperrten Rufi Jusufi fielen – zum zweiten Mal am Wochenende – Laurent Gashi und dazu auch Lukas Völk aus. Iris Sarcevic sprang einmal mehr in der Innenverteidigung ein, dazu rückte Johannes Hofegger wieder in die Startformation. Auch Kirchberg war nicht komplett: Mit Matthias Pfeiffer und Matej Smalik waren bei den Gastgebern zwei Leistungsträger gesperrt. Dazu begann das Spiel für den SCK mit einer kalten Dusche: Ahmet Oguz brachte die Gäste nach einer präzisen Flanke von Vedat Ibrahimi in der 3. Minute in Führung.

Gäste haben die Lufthoheit

Bei hohen Bällen war Kirchberg anfällig, die St. Pöltner spielten mit den großgewachsenen Daniel Rehak, Sarcevic, Hofegger und dem kopfballstarken Oguz ihre Lufthoheit aus. Rehak, der diesmal auf der Sechserposition im Einsatz war, köpfelte nach einem Standard zum 2:0 ein (13.). Das Schlusslicht erwischte einen optimalen Start. In der Folge agierten die Gäste aus einer gesicherten Defensive heraus. Der SC St. Pölten ließ nichts Zwingendes zu, Goalie Daniel Nadlinger, der den angeschlagenen Jakob Sumetsberger im Tor vertrat, musste aber dennoch in der 38. Minute den Ball aus dem Netz holen: Nach einem Kirchberger Corner ließ die SC-Verteidigung Stefan König zu viel Zeit, der Kapitän der Hausherren traf aus 20 Metern perfekt ins Kreuzeck. Es war Kirchbergs beste Phase, nachdem die Heimischen den Start komplett verschlafen hatten.

Rehak schnürt den Doppelpack

Entsprechend vorsichtig legten es die Gäste auch zu Beginn des zweiten Durchgangs an. Doch Rehak konnte den Vorsprung, neuerlich nach einem Standard, auf 3:1 erhöhen. Als Benjamin Schindelars für ein Foul von hinten die Gelb-Rote Karte sah, war die Partie entschieden. In Unterzahl konnten die Gastgeber keine Akzente mehr setzen. Bastian Rychnovsky (91.) und Michal Englman (92., per Elfmeter) sorten in der Nachspielzeit noch für klare Verhältnisse. “Ich bin sehr enttäuscht”, sagt SCK-Trainer Marian Kocis, der insbesondere das Abwehrverhalten seiner Elf kritisierte. “Am Freitag so eine Topleistung gegen Leonhofen und dann das. Da war eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Man kann verlieren, aber man kann nicht so spielen.” Der SC St. Pölten gab die Rote Laterna an Mank ab. Keci war glückselig: “Uns haben wirklich wichtige Spieler gefehlt. Es war eine Topleistung der ganzen Mannschaft. Es war schön, in Kirchberg alte Freunde zu sehen. Sie haben eine super Mannschaft und einen super Trainer. Kirchberg ist nicht umsonst Dritter. Sie werden diesen Platz auch halten.”

Kirchberg / P. - SC St. Pölten 1:5 (1:2)

Torfolge: 0:1 (3.) Oguz, 0:2 (13.) Rehak, 1:2 (38.) König, 1:3 (53.) Rehak, 1:4 (90+1.) Rychnovsky, 1:5 (90+2., Elfmeter) Englman

Karten: Schindelars (63., Gelbe Karte Foul), Berger (16., Gelbe Karte Foul), Schindelars (67., Gelb/Rote Karte Foul)Rychnovsky (64., Gelbe Karte Foul), Englman (35., Gelbe Karte Foul)

Kirchberg / P.: Vorlaufer, Berger, Hecko, König, Bertl (83. Falkensteiner), Kirchschlager, Kurtanovic, Masching (65. Daxböck), Schindelars, Engl, Szlezak

SC St. Pölten: Zsak, Krasniqi, Alimi (66. Sauer), Oguz, Ibrahimi (85. Jusufi), Rehak, Shemo, Hofegger (HZ. Rychnovsky), Englman, Nadlinger, Sarcevic (83. Saric)

116 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomasz Romaniuk