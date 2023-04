USG Alpenvorland revanchiert sich bei Kirchberg

Werbung

Kirchberg - USG Alpenvorland 2:3. Kirchbergs Trainer Marian Kocis musste im Duell mit seinem Ex-Klub die Verteidigung umbauen, Markus Pechatschek wurde nicht rechtzeitig fit, Eric Engl fiel aufgrund von Adduktorenproblemen aus. So rückte Michael Kirchschlager wieder in die Startelf, Luca Masching kam nach sieben Wochen Pause zu einem unplanmäßig frühen Comeback und sprang in der Innenverteidigung ein. Die Hausherren hatten erste große Chance, um in Führung zu gehen, als Frantisek Hecko in der 15. Minute freigespielt wurde. Der Slowake hatte vor dem Tor alle Optionen offen, entschied sich für den Abschluss anstatt abzuspielen und scheiterte an USG-Alpenvorland-Keeper Christoph Steinwander.

Geschenk an das Gastteam

Die Gäste machten es besser und stellten in der 21. Minute auf 1:0. Ein Fehlpass von Kirchschlager landete genau bei Alexander Schnetzinger, der auf Rene Duda ablegte, der sich die Chance nicht nehmen ließ. Kirchberg sammelte sich schnell, Masching setzte mit einem super Pass Marek Blazej in Szene, der alleine aufs Tor laufen konnte. Doch wieder war bei Steinwander Endstation. Erst Stefan König schaffte es, den Gäste-Goalie zu überwinden: Nach Zusammenspiel mit Hecko traf der Kapitän der Pielachtaler unhaltbar ins lange Eck (30.). Das 1:1 war auch der Halbzeitstand.

Spielgemeinschaft zieht davon

Kurz dem Seitenwechsel erhielt Denis Kurtanovic einen schönen Diagonalpass in aussichtsreicher Position, doch Kirchbergs Winterneuzugang konnte den Ball nicht kontrollieren, die Kugel landete bei Steinwander. Ein Konter in der 58. Minute brachte der USG die neuerliche Führung: Die SCK-Defensive konnte den Vorstoß nicht stoppen, Schnetzinger vollendete zum 2:1. Als Tobias Forafellner, der bereits in der 14. Minute für Dennis Raducanu ins Spiel gekommen war, mit einem schönen Schuss ins Kreuzeck auf 3:1 erhöhte (65.) und Blazej nach einem nicht geahndetem Foul die Beherrschung verlor und Gelb-Rot sah (67.), deutete nicht mehr viel auf Kirchbergs ersten Punkt im Frühjahr hin.

Aluminiumtreffer auf beiden Seiten

Doch die Gastgeber setzten noch einmal alles auf eine Karte, Kocis brachte mit Michael Bertl und Benjamin Schindelars zwei frische Kräfte. Bei einem Stangenschuss der Gäste hatte Kirchberg Glück, doch auch der Glaninger-Elf kam bei einem 30-Meter-Kracher von Matej Smalik das Aluminium zu Hilfe. König sorgte in ähnlicher Manier wie bei seinem ersten Tor für den Anschlusstreffer (85.) und Smalik hatte wenig später die Topchance aufs 3:3, doch sein Kopfball ging aus kurzer Distanz über das Tor. In der 95. Minute erarbeitete sich Kirchberg noch einmal eine Freistoß-Chance. Der Schuss nahm Kurs aufs Kreuzeck, doch strich knapp am Tor vorbei und traf nur das Außennetz. So setzte es für den SCK die zweite 2:3-Heimniederlage im zweiten Spiel des Frühjahrs. „Wir haben 60 Minuten lang geschlafen, sind erst nach der Gelb-Roten Karte aufgewacht“, sagt Kocis. „Es ist schade, aber das war eine verdiente Niederlage. Der Gegner hat mit Herz gespielt, war aggressiv und hat die richtige Siegermentalität gezeigt.“

31.03.2023 19:30

Tore: Heim Stefan König (30.), Heim Stefan König (85.), Gast Rene Duda (21.), Gast Tobias Forafellner (65.), Gast Alexander Schnetzinger (58.)

Kirchberg / P.: Tobias Vorlaufer, Matej Smalik, Matthias Pfeiffer, Stefan König, Frantisek Hecko, Matthias Berger, Marek Blazej, Daniel Szlezak, Michael Kirchschlager, Luca Masching, Denis Kurtanovic, Mirnes Omerovic, Markus Pechatschek, Benjamin Schindelars, Michael Bertl, Mathias Daxböck, Colin Springer, Mathias Daxböck (62. statt Denis Kurtanovic), Benjamin Schindelars (70. statt Matthias Berger), Michael Bertl (70. statt Daniel Szlezak)

Alpenvorland USG: Christoph Steinwander, Jonas Pfeiffer, Elias Kerschner, Dennis-Romario Raducanu, Marcel Gschwandtner, Fabian Riegler, Rene Duda, Tobias Kerschner, Julian Brandhofer, Alexander Schnetzinger, Michael Lasselsberger, Adrian Danciu, Manuel Karner, Lukas Grubner, Simon Kalkus, Tobias Forafellner, Jakob Lunzer, Tobias Forafellner (14. statt Dennis-Romario Raducanu), Simon Kalkus (85. statt Rene Duda), Manuel Karner (88. statt Tobias Forafellner)

Karten: Marek Blazej (66. Gelb Unsportl.), Benjamin Schindelars (89. Gelb Foul), Matthias Pfeiffer (90. Gelb Foul), Dennis-Romario Raducanu (59. Gelb Unsportl.), Jonas Pfeiffer (78. Gelb Foul), Tobias Forafellner (84. Gelb Unsportl.), Julian Brandhofer (90. Gelb Unsportl.), Marek Blazej (67. Gelb-Rot Kritik)