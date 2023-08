Die beste Reklame

Die Fußballregion Wienerwald lebt! 700 Fans wollten den NÖ-Meistercup-Kracher zwischen Purkersdorf und Gablitz sehen. Das runde Leder hat im Westen Wiens wieder an Attraktivität gewonnen – und das liegt zu einem guten Teil an den FCP-Kickern. Die im Cup zwar den Kürzeren zogen, aber als Aufsteiger die neue Liga rocken.

Einst in den Höhen der Landesliga daheim, mussten die Purkersdorfer über Jahre die Talsohle durchschreiten. Bisweilen sah man nur die Rücklichter der Konkurrenz in der 2. Klasse Traisental. Das Blatt hat sich gewendet. Thomas Prager & Co. stehen mittlerweile nicht nur für schönen, sondern auch für erfolgreichen Fußball. Die Umstellung auf die 1. Klasse klappte fast mühelos. Mittlerweile weiß man auch eine Etage höher: Wer Purkersdorf unterschätzt, muss mit einem bitteren Erwachen rechnen. Der FCP wie auch Hafnerbach zeigen aber auch: Die 2. Klasse ist (noch) besser als ihr Ruf. Bessere Reklame als Erfolg gibt's nunmal nicht.