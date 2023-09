Geduldsfaden wird immer kürzer

Drei Trainerrochaden binnen einer Woche, in einer Liga, in einem Bezirk — eine ungewöhnliche Bilanz selbst in immer schnelllebiger werdenden Fußballzeiten. Die 1. Klasse West/Mitte entwickelt sich schon nach wenigen Runden zum Trainerfriedhof. Hofstetten trennte sich von Wolfgang Janisch und holte mit Walter Brandstätter einen Fußballfachmann zurück in die Region, der zuletzt in der 2. Landesliga tätig war.

In Ober-Grafendorf gab man am Montag den Rückzug von Thomas Baumgartner „aus gesundheitlichen Gründen“ bekannt. Und beim SC St. Pölten ertönte der Schlusspfiff für Enver Konci. Vor dem Kellerduell gegen Ratzersdorf wollen die Verantwortlichen frische Impulse setzen. Und da ist oftmals der Trainer das Bauernopfer. Klar: Die 1. Klasse West/Mitte ist aus regionaler Sicht höchst attraktiv und zugleich auch höchst kompetitiv. Und klar: Absteigen will niemand. Dennoch stimmt's bedenklich, dass der Geduldfaden in der Trainerfrage von Jahr zu Jahr immer kürzer ausfällt.