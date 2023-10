Momentan macht's Spaß Fußballfan im Wienerwald zu sein. Gablitz hat sich beim Gebietsliga-Comeback stabilisiert und ist jetzt schon seit fünf Runden ungeschlagen. Und eine Etage tiefer mischt der FC Purkersdorf sogar im Titelrennen mit. Dem Aufsteiger ist selbst der Durchmarsch zuzutrauen.

Schon in der 2. Klasse konnte die Truppe von Jürgen Novara überzeugen. Dass sie aber auch eine Liga höher so auftrumpft, hätten dem FCP nicht alle zugetraut. Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Pottenbrunn lacht der ehemalige Landesligist plötzlich von der Tabellenspitze. Eine erfreuliche Momentaufnahme – aber auch ein Fingerzeig, was im Team steckt.

Im Lift nach oben könnte die 1. Klasse für Purkersdorf nur ein Zwischenstopp sein. Eine Shoppingtour im Winter braucht's dafür nicht – ganz im Gegenteil. Die eingespielte Truppe ist die vielleicht größte Stärke des Überfliegers.Für Purkersdorf wäre der Meistertitel 2024 natürlich fein. Ein „Muss“ ist er aber keineswegs.