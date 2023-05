Loosdorfer Lorbeeren

Bierdusche, Jubel, Party. Es war nur noch eine Frage der Zeit, am Freitagabend war's aber so weit: Der ASK Loosdorf hat sich mit einem Sieg im Topspiel gegen Kirchberg zum Meister der 1. Klasse West/Mitte gekrönt.

Ein paar statistische Schmankerl zur Ausnahmesaison: Mit 55 Punkten hat Loosdorf 19 Zähler mehr am Konto als der erste Verfolger Leonhofen; der Abstand zwischen Leonhofen und Schlusslicht SC St. Pölten beträgt 15 Punkte. Loosdorf hat in 21 Partien 86 Tore geschossen – durchschnittlich mehr als vier pro Spiel; Goalgetter Markus Gruber hat alleine 39 Tore erzielt – sieben ganze Mannschaften und damit die halbe Liga haben jeweils nicht öfter getroffen als Gruber. Und: 30 Gegentore sind zwar nicht wenig in den 21 bisherigen Partien, aber noch immer der Ligaspitzenwert.

Unterm Strich war die Mannschaft von Trainer Michael Scheibenpflug das Maß der Dinge und hat sich die Lorbeeren, den schon lang ersehnten Aufstieg in die Gebietsliga West, mehr als verdient.