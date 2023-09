Schade, aber verständlich

Der Trainer ist das schwächste Glied der (Fehler-)Kette. Wenn es nicht gut läuft, dann kann man nicht die ganze Mannschaft austauschen – aber recht einfach den Trainer. So geschehen nun bei der USG Alpenvorland: Der 1.-Klasse-West/Mitte-Klub hat sich von Alexander Glaninger getrennt.

Auch bei der USG waren die Verantwortlichen mit Glaninger nicht komplett unzufrieden. Doch ohne Sieg in den ersten fünf Runden wollte man eine Wende herbeiführen.

Und was ist passiert? Im ersten Spiel der USG nach der Trennung – gegen Gerersdorf – gab es mit Interimscoach Christian Heiberger, so wie es der vielzitierte „Trainereffekt“ will, den ersten „Dreier“.

Glaninger hat mit der USG Alpenvorland in den dreieinhalb Jahren seiner Amtszeit viel erreicht – inklusive Meistertitel und Aufstieg in die 1. Klasse. Deshalb ist es schade, dass es zur Trennung gekommen ist. Aus Vereinssicht ist sie aber auch verständlich – im Fußball ist das eben so.