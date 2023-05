0:5-Heim-Klatsche für den FCL gegen „Ogra“

Leonhofen - Ober-Grafendorf 0:5. Wiedergutmachung war für den FCL angesagt. Die Leonhofner verloren zuletzt in Kirchberg und wollten daher zuhause wieder einen „Dreier“ einfahren. Ganz wichtig für die Heimischen: Gegen Ober-Grafendorf waren die beiden zuletzt gesperrten Führungsspieler Patrick Brachner und Michael Luger wieder mit dabei. Doch auch sie konnten eine erneute Niederlage nicht verhindern. Ober-Grafendorf präsentierte sich in ganz starker Verfassung, ging schon nach wenigen Minuten durch Markus Dotter in Führung. Ehe Leonhofen, die dieses Mal auch Mittelfeldmann Hannes Schmid verzichten mussten, sich zurechtfand – stand es schon 0:2. Thomas Bäuchler traf für die Gäste. Und es wurde immer düsterer aus Sicht der Heimischen. Raphael Vorstandlechner besorgte in der 26. Minute das 0:3 für die Gäste.

Doch nicht nur, dass die Heimischen schon 0:3 hinten lagen und ihnen schon klar war, dass es ganz schwer werden würde, die Gäste legten sogar noch einen Drauf – und das noch ganz kurz vor der Pause. Miso Pejic traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Elfmeter zum 0:4. Damit war die Partie zur Pause wohl schon vorentschieden. Im zweiten Durchgang passierte, wohl auch dem Spielstand geschuldet wenig. Einen hatten die Gäste aber noch: Fabian Datzreiter traf nach einer Stunde (60. Minute) zum 0:5 mit einem sehenswerten direkten Freistoß. Den Heimischen war danach nicht einmal mehr der Ehrentreffer vergönnt. Ein rabenschwarzer Tag für die Leonhofner, die zuhause eine 0:5-Pleite hinnehmen müssen. Die Gäste übernehmen damit vorerst auch den zweiten Tabellenplatz von Leonhofen.

Thomas Baumgartner, Trainer FC Ober-Grafendorf: “Es hat von der ersten Minute an von hinten bis vorne alles gepasst. Wir haben super verteidigt, uns Chancen erspielt und haben auch zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Man muss aber sagen, dass es uns Leonhofen nicht wirklich schwer gemacht hat. So viele Räume hatte wir in der Mitte schon lange nicht. Sie haben zurzeit wirklich viel Verletzungspech. Dass es in diesem Spiel wieder zwei erwischt hat, tut mir leid. Das war nicht schön anzuschauen.”

Torfolge: 0:1 (3.) Dotter, 0:2 (10.) Bäuchler, 0:3 (26.) Vorstandlechner, 0:4 (45+1., Elfmeter) Pejic, 0:5 (60., Freistoß) Datzreiter

Karten: Haas (59., Gelbe Karte Foul)Balazs (70., Gelbe Karte Foul)

Leonhofen: Schmidt (72. Brandhofer), Kaufmann Jan, Haas, Steinwander (39. Funiak), Artmayr, Zeilinger Marcel, Reiterlehner, Skrzyszowski, Brachner, Luger, Höfler (58. Aigner)

Ober-Grafendorf FC: Datzreiter, Balazs, Pejic (62. Renner), Klarer, Bäuchler, Vorstandlechner, Kolm (83. Zeilinger), Paukowitsch (83. Posch), Kaufmann Marco (HZ. Seljmani), Hamiti, Dotter

121 Zuschauer, Schiedsrichter: Oliver Greisinger