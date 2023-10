Fast jeder zweite Coach in der 1. Klasse West/Mitte schon ausgetauscht

Der Trainersessel ist ein heißer Stuhl - und in kaum einer NÖ-Liga so heiß wie in der 1. Klasse West/Mitte. Mank feierte in Gerersdorf seinen ersten Saisonsieg, der SC St. Pölten trägt nach der 0:2-Niederlage gegen Leonhofen wieder die rote Laterne. Die am vorvergangenen Wochenende abgebrochene Partie der St. Pöltner wurde mit 3:0 für den FCU Gerersdorf strafverifiziert. Es waren drei wichige Punkte für die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Bayer nach vier Niederlagen en suite. Gegen Mank sollte es, so der Plan, nun auch mit sportlichen Mitteln klappen.

Abgang als Trainer, Fortsetzung als Spieler

Doch im Fußball ist vieles nicht planbar. Nach inferioren 25 Minuten der Gastgeber führte das Schlusslicht mit 4:1. Eine Steigerung nach der Pause war zu wenig, Mario Reicher vergab in letzter Minute die große Chance auf das 4:4. Bayer zog danach die Reißleine und stellte ebenso wie „Co“ Reicher sein Traineramt zur Verfügung. Interimistisch übernimmt U23-Coach Erol Yildiz. In seiner Funktion als Spieler soll und will das Duo Yildiz unterstützen. Im Winter steht ein Schnitt im Raum.

Wechsel auf laufenden Band

Es ist der bereits sechste Trainerwechsel der laufenden Saison. Am Dienstag davor hatte sich Ratzersorf nach nur knapp drei Monaten wieder von Andreas Veitinger getrennt. Mit Co-Trainer Stefan Geißberger übernahm ein Ratzersdorfer. Der 31-jährige ist seit 23 Jahren beim Verein, wurde letzte Saison mit der U23 Meister und hat sich als Trainer ständig weitergebildet, besitzt die B-Lizenz. Geißberger nahm in der Startelf einige Umstellungen vor, gegen Hafnerbach zeigte sich ein Aufwärtstrend.

Die NÖ-Trainerwechsel in diesem Herbst

2. Liga

SKU Amstetten: Jochen Fallmann – Nachfolger Patrick Enengl

Regionalliga Ost

SV Leobendorf: Sascha Laschet – Nachfolger Norbert Schweitzer

1. Landesliga

SV Gloggnitz: Thomas Markytan – Nachfolger Levent Sengül

ASK Kottingbrunn: Zeljko Ristic - Markus Rühmkorf

2. Landesliga Ost

ASK Ebreichsdorf: Christopher Maucha - Nachfolger Robert Serdar

SV Horn Amateure: Daniel Vladisavljevic - Nachfolger: Michael Hennebichler

2. Landesliga West

SV Würmla: Walter Brandstätter – Nachfolger Dominic Rauscher

Gebietsliga Nord/Nordwest

FC Tulln: Jürgen Fangmeyer – Nachfolger Gernot Holcmann

ASV Hohenau: Rudolf Bily - Nachfolger Rainer Setik

SC Leopoldsdorf: Sedat Sahin – Nachfolger Daniel Olbricht/Martin Krejci

SC Marchegg: Florian Maywald – Nachfolger: Volker Chladek

Gebietsliga Süd/Südost

ASK Eggendorf: Michael Schmidt – Nachfolger Laszlo Szalai

Casino Baden: Werner Hasenberger - Nachfolger Enli Konci

Maria Lanzendorf: Branko Cvetkovic - Nachfolger Djuro Mihalijca

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel

USC Grafenwörth: Alija Strugalioski - Nachfolger Martin Steiner

SG Großweikersdorf/Wiesendorf: Gernot Holcmann - Nachfolger Christoph Pegler

SV Gablitz: Alexander Berger - Nachfolger Florian Lang

USC Schweiggers: Christoph Pomassl - Nachfolger Roman Bujdak

USV Raabs: Slobodan Batricevic - Nachfolger Miroslav Milosevic

Gebietsliga West

ATSV Schönfeld: Karl Lamp - Nachfolger Esad Keserovic

1. Klasse Süd

SC Lanzenkirchen: Michael Leuchtmann – Nachfolger Michael Rottensteiner

SC Aspang: Zsolt Nagy – Nachfolger Manfred Danter

1. Klasse Ost

USC Perchtoldsdorf: Michael Heim - Nachfolger Dario Kukic

SC Göttlesbrunn: Elvir Ibrahimovic - Nachfolger Markus Miletich

1. Klasse West-Mitte

USG Alpenvorland: Alexander Glaninger - Nachfolger Christian Heiberger

SU Hofstetten-Grünau: Wolfgang Janisch - Nachfolger Walter Brandstätter

FC Ober-Grafendorf: Thomas Baumgartner - Nachfolger Michael Bachel

SC St. Pölten: Enver Keci - Nachfolger Erich Karrer

SV Ratzersdorf: Andreas Veitinger – Nachfolger Stefan Geißberger

FCU Gerersdorf: Daniel Bayer – Nachfolger Erol Yildiz

1. Klasse West

SCU Ybbsitz: Michael Steinauer - Nachfolger Stephan Wieser

SG Ardagger/Viehdorf II: Dominik Müllner - Nachfolger: noch unbekannt

1. Klasse Nordwest/Mitte

SC Traismauer: Muamer Dedic - Nachfolger Martin Ratheyser

SV Spitz: Roland Dallinger – Nachfolger Genadi Petrov

USC Lengenfeld: Michael Pernerstorfer - Lukas Brunner

1. Klasse Waldviertel

USC Hartl Haus: Johannes Grubeck - Nachfolger Neven Mrdalj

1. Klasse Nordwest

SV Langenzersdorf: Klaus Schindelböck – Nachfolger Michael Rauchberger

SV Hausleiten: Daniel Wertheim - Nachfolger Ronald Jirout

SC Ladendorf: Florian Prantz - Nachfolger Mathias Schmerold

1. Klasse Nord

SV Zistersdorf: Johannes Hartmann – Nachfolger Uwe Fallmann

2. Klasse Wechsel

USV Natschbach: Leopold Weißenböck – Nachfolger Johannes Samwald

SV Bad Erlach: Markus Valenka – Nachfolger offen

2. Klasse Ost/Mitte

UFC Laxenburg: Edis Hodzic - Nachfolger Aleksandar Radoicic

USC Perchtoldsdorf II: Dario Kukic (zur KM I) – Nachfolger Patrick Michel

SC Achau: Christian Pürer - Nachfolger Lukas Kunzl

2 Klasse Ost

Sarasdorf/Stixneusiedl: Ferdinand Bosch - Nachfolger Manfred Kässer

2 Klasse Wachau/Donau

SK Tulbing: Martin Friedrich – Nachfolger Alain Hoxha

SV Stetten: Walter Petru - Nachfolger Faiz Bedzeti

2. Klasse Marchfeld

SV Groß-Schweinbarth: Edin Kesinovic - Nachfolger Richard Munk

SC Ollersdorf: Robert Nemeth - Nachfolger Daniel Glowacki

ATSV Weikendorf: Christoph Billan - Nachfolger Herbert Nürnberger

SC Matzen: Dalibor Rakic - Nachfolger Maximilian Ehrenhofer

2. Klasse Weinviertel

USV Schrick: Christian Malek - Nachfolger Alexander Bitter

USV Drasenhofen: Rudolf Hallas – Nachfolger Christian Malek

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau

USV Kirchschlag: Philipp Dazinger - Nachfolger Manuel Müller

2. Klasse Thayatal/Schmidatal

USV Geras: Lukas Bühler - Nachfolger Harald Fischer

SVU Japons: Norbert Stummer - Nachfolger Markus Hainschwang

UFC Drosendorf: Gerhard Pfeisinger - Nachfolger Matthias Renard

2. Klasse Traisental/Alpenvorland

ASK Wilhelmsburg: Jürgen Pinczker - Nachfolger Alexander Glaninger

2. Klasse Yspertal/Alpenvorland

USC Maria Taferl: Alexander Schrenk - Nachfolger Franz Kremser

SV Krummnußbaum: Simon Heinzl - Nachfolger Martin Ledermüller

2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland

FC Sonntagberg: Pren Zefi - Nachfolger Gerald Schuller

2. Klasse Triestingtal

SC Pottenstein: Lukas Grandl – Nachfolger Gerhard Fürst

2. Klasse Steinfeld

WSV Oed: Jürgen Eidler – Nachfolger Günter Wöhrer

Frauen Landesliga

FSG Stetteldorf/Großweikersdorf: Christoph Gregshammer – Nachfolger Raphael Anderle