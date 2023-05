„ASK-Express“ überrollt auch Kapelln

Loosdorf - Kapelln 4:0. Rollt der „Loosdorf-Express“ weiter? Diese Frage stellten sich die Zuschauer am Samstag im Loosdorf. Nach dem 6:2-Derbysieg auswärts in Mank empfing der überlegene Tabellenführer zuhause den FC Kapelln. Und die Antwort lautete: JA. Die Loosdorfer besiegten Kapelln mit 4:0. Vor allem im ersten Durchgang hielten die Gäste aber noch gut dagegen. Die Offensive der Heimischen war dann aber doch immer wieder gefährlich. Den ersten Treffer des Tages erzielte dann Loosdorfs Michal Sojka, der aus kurzer Distanz nach einem Wetzel-Freistoß einschob – kurz vor dem Pausenpfiff natürlich ein “mental wichtiger Zeitpunkt” für die Heimischen. Somit ging es dann auch mit einem 1:0 für den ASK in die Pause. Im zweiten Durchgang kam dann, worauf die meisten der 300 Zuschauer wohl schon gewartet hatten – Markus Gruber, der Torjäger der Heimischen, erzielte in der 60. Minute seinen Treffer.

Nach Vorlage von der linken Seite über Valentin Rülling war er aus kurzer Distanz da – Saisontor Nummer 38 (!!). Und Loosdorf legte nach – aus kurzer Distanz und fast im Fallen besorgte Dominik Gulas, Co-Porduktion mit Kapelln Verteidiger, das 3:0 und damit wohl die Entscheidung. Einen hatten die Gastgeber aber noch – Michal Sojka schnürte einen Doppelpack. Der Legionär der Heimischen köpfte aus kurzer Distanz, nach einem Wetzel-Corner, zum 4:0 ein. Damit bleibt Loosdorf weiterhin ganz klar an der Spitze und ist “Quasi-Meister” - selbst rechnerisch fehlt eigentlich nichts mehr, daran konnte auch Kapelln nichts ändern.

Torfolge: 1:0 (45+2.) Sojka, 2:0 (60.) Gruber, 3:0 (64., Eigentor) Kerschner, 4:0 (80.) Sojka

Karten: Rödl (19., Gelbe Karte Unsportl.), Nährer (57., Gelbe Karte Foul)

Loosdorf: Biber, Sojka, Gulas (78. Heher), Gruber, Haberl (67. Unger), Sivric, Rülling, Zofall, Wetzel, Gajdos (85. Mayr), Dirvaru

Kapelln: Kerschner, Nährer, Palka, Mehmedovic, Modrovics (72. Nemec), Rödl, Hayden, Ringler, Boros, Brieška, Nussbaumer (55. Schwarz)

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Stefan Pleininger