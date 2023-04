Markersdorf jubelt beim Derby in Loosdorf

Werbung

Loosdorf - Markersdorf 1:3. Nach dem 6:2-Auftaktsieg in Karlstetten muss der ASK Loosdorf zuhause im Derby gegen Markersdorf eine 3:1-Pleite verkraften und verliert damit erst zum zweiten Mal in dieser Saison ein Spiel. Markersdorf, die mit Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen die USG Alpenvorland, zu dieser Partie kamen, machte es von Beginn an den Loosdorfern schwer. Die Gäste waren ihrerseits immer wieder gefährlich und gab auf der anderen Seite Loosdorf kaum Chancen, um ihre Offensivkraft zu zeigen. Nach zwölf Minuten dann auch schon die Führung für den USC: Tamas Tasselmajer ist nach einem Eckball zur Stelle und trifft zum 0:1. Nur elf Minuten später, Loosdorf kommt nicht wirklich in die Partie, dann das 2:0 für Markersdorf. Nach einem Handspiel von Matthias Biber gibt es Elfmeter, den Tasselmajer mit seinem zweiten Tor zum 0:2 sicher verwertet.

In der Folge verlegt sich Markersdorf immer mehr (logischerweise) auf die Defensive und auf das Konterspiel. Loosdorf selbst kommt nicht wirklich zu ihrem Kombinationsspiel. Nur zwei Minuten nach der Pause kann ASK-Torjäger Markus Gruber aber sogar auf 1:2 verkürzen. Doch wer dann mit einem Aufschwung rechnete, der täuschte sich. Die Gäste ließen kaum eine Chance zu und machten nach einem Konter in der 78. Minute mit dem 1:3den Deckel durch Benjamin Kladivko drauf. Danach wurde es noch kurz hektisch, als Elvis Dirvaru innerhalb von nur einer Minute Gelb-Rot wegen Kritik sah, Chancen gab es aber kaum mehr.

Gerald Weinerer, Sportlicher Leiter Stellvertreter, ASK Loosdorf: “Wir sind überhaupt nicht in unser Spiel gekommen und haben gegen gute Markersdorfer nicht unverdient verloren. Vor allem offensiv hat es dieses Mal leider einfach nicht geklappt.”

Tore: Heim Markus Gruber (47.), Gast Benjamin Kladivko (78.), Gast Tamas Tasselmajer (12.), Gast Tamas Tasselmajer (23., Elfmeter)

Loosdorf: Patrick Dallinger, Robert Sivric, Matthias Biber, Elvis Dirvaru, Dominik Gulas, Fabian Haberl, Valentin Rülling, Gergely Gajdos, Markus Gruber, Michal Sojka, Martin Wetzel, David Zofall, Paul Mayr, Samuel Gruber-Dinc, Maximilian Unger, Tobias Honl, Lukas Stern, Maximilian Unger (72. statt Fabian Haberl)

Markersdorf: Tobias Lind, Patrik Wipfler, Tamas Tasselmajer, Michael Leimhofer, Christoph Reiß, Benjamin Kladivko, Nenad Jeftic, Florian Leimhofer, Marco Huber, Andreas Haidinger, Fabian Fraunbaum, David Radivojevic, Manuel Dietz, Dominik Fink, Florian Dietz, Michael Zauner, Florian Luger, Florian Luger (59. statt Christoph Reiß), Dominik Fink (86. statt Benjamin Kladivko)

Karten: Matthias Biber (22. Gelb Unsportl.), Markus Gruber (62. Gelb Unsportl.), Michal Sojka (81. Gelb Kritik), Elvis Dirvaru (84. Gelb Kritik), Benjamin Kladivko (70. Gelb Unsportl.), Florian Luger (79. Gelb Foul), Michael Leimhofer (93. Gelb Unsportl.), Elvis Dirvaru (84. Gelb-Rot Kritik)