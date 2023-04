Dreifacher Gruber schlägt Pottenbrunn

Werbung

Loosdorf - Pottenbrunn 3:2. Nach der witterungsbedingten Absage in der Vorwoche in Hofstetten ging es für den Tabellenführer aus Loosdorf mit dem Heimspiel gegen Pottenbrunn weiter. Nach der ersten Heimpleite gegen Markersdorf vor drei Wochen wollte Loosdorf „Wiedergutmachung“ auf der heimischen Anlage betreiben. Und das gelang auch, wenn auch nicht gerade einfach. Über 90 Minuten machten die Gäste aus Pottenbrunn nämlich ein gutes Spiel und wehrten sich nach Kräften. Doch der ASK hatte an diesem Tag, wie so oft in dieser Saison, wieder einmal den wichtigen Torjäger Markus Gruber in ihren Reihen. Er erzielte alle drei Treffer für die Heimischen. Bereits in der ersten Minute, quasi mit der ersten konstruktiven Aktion der Heimischen, war Gruber zur Stelle und erzielte das frühe 1:0.

Die Gäste schüttelten sich kurz, waren dann aber der zu erwartend schwere Gegner. In der 28. Minute, nach einem Angriff über die linke Seite, war Markus Riedler für Pottenbrunn erfolgreich und erzielte den 1:1-Ausgleich. Doch noch vor der Pause das 2:1 für die Loosdorfer. Nach einem “Ferserl-Zuspiel” von Elvis Dirvaru ist Gruber erneut zur Stelle und schiebt zum 2:1 ein. Doch kurz nach der Pause (47. Minute) der erneute Ausgleich für die Gäste aus Pottenbrunn durch Abdul Grönebaum. Doch auch darauf hatte der ASK die Antwort parat und ging zum dritten Mal in Front. Vier Minuten nach dem 2:2-Ausgleich ist es wieder Torjäger Markus Gruber, der zum dritten Mal an diesem Tag erfolgreich ist und zum 3:2 trifft. Langeweilig wurde die Partie danach nicht, Tore fielen aber keine mehr und so feierte Loosdorf einen knappen aber nicht unverdienten 3:2-Sieg.

Mathias Ringseis, Sportlicher Leiter, ASK Loosdorf: “Meiner Meinung nach ein verdienter, aber schwer erkämpfter, Sieg für uns. Damit sieht die Lage in der Tabelle natürlich noch besser aus.”

Torfolge: 1:0 (1.) Gruber, 1:1 (28.) Riedler, 2:1 (33.) Gruber, 2:2 (47.) Grönebaum, 3:2 (51.) Gruber

Karten: Unger (90., Gelbe Karte Foul)Halm (16., Gelbe Karte Foul), Hamkar (86., Gelbe Karte Unsportl.), Bauer (86., Gelbe Karte Kritik)

Loosdorf: Zofall, Biber, Sivric, Rülling, Haberl, Gruber, Gajdos (80. Unger), Wetzel, Sojka, Gulas (90+4. Honl), Dirvaru

Pottenbrunn: Lindner, Filzwieser, Bauer, Grönebaum, Suran, Doppel (60. Degirmencioglu), Reichard, Hamkar, Riedler, Halm (82. Marjanovic), Köttstorfer

246 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Palgetshofer