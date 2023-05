Spiel gedreht und dann doch wieder verloren

Mank - Karlstetten 2:3. Für Mank war das große Derby gegen Loosdorf am Freitagabend, das mit 6:2 klar verloren ging, aber nicht die einzige Partie des Wochenendes. Am Montagnachmittag gab es schon das nächste Heimspiel. Dieses Mal empfing die Mannschaft von USC-Coach Richard Frank den SV Karlstetten, die Gerersdorf am Samstag etwas überraschend (für Kalrstetten natürlich wichtig) besiegten. Beide Teams brauchten mit einem Blick auf die Tabelle noch wichtige Punkte. Dazu standen Mank die gegen Loosdorf gesperrten Harald Pfrendl und Daniel Rechberger sowie Denes Olasz (gegen Loosdorf angeschlagen nicht mit dabei) wieder zur Verfügung. Rechberger und Olasz standen dann auch gleich in der Startelf. Und es ging auch munter los. Fünfte Minute und die Gäste führen - Robert Vanis erzielt das 0:1.

Doch Mank zeigte sich nicht geschockt erzielte praktisch mit dem Gegenangriff eine Minute später schon den 1:1-Ausgleich durch Andreas Zimola. Doch damit nicht genug. Nur fünf Minuten später drehte Mank schon die Partie, denn in der elften Minute erzielt Denes Olasz das 2:1 für die Heimischen. Großer Jubel bei den Heimischen, die endlich den ersten Sieg in der Rückrunde wollten. Doch die Gäste hatten was dagegen und erzielten, erneut durch Robert Vanis, ihrerseits wieder nur wenige Minuten später den 2:2-Ausgleich. So stand es nach 17 Minuten bereits 2:2 und die Zuschauer sahen bereits vier Tore. Damit ging es dann auch in die Kabinen. Das Pulver schien danach verschossen, denn nach vier Toren gleich zu Beginn fiel dann nur noch ein Treffer. Und den erzielten durch Florian Wurm die Gäste. Der Mittelfeldspieler der Karlstettner erzielt in der 55. Minute das 2:33. Mank konnte sich davon nicht mehr richtig erholen, erzielte keinen Treffer und musste sich somit 2:33 geschlagen geben – wartet weiter auf den ersten Saisonsieg der Frühjahrssaison und liegt mittlerweile auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Torfolge: 0:1 (5.) Vanis, 1:1 (6.) Zimola, 2:1 (11.) Olasz, 2:2 (17.) Vanis, 2:3 (55.) Wurm

Karten: Rechberger (62., Gelbe Karte Foul)Ackerling (43., Gelbe Karte Foul), Schelberger (56., Gelbe Karte Foul), Zuser (60., Gelbe Karte Unsportl.), Sivric (62., Gelbe Karte Foul)

Mank: Senger, Daxböck, Szabo (61. Kerschner), Zimola, Schrittwieser Stefan (85. Pohl), Heher (61. Pfrendl), Barbi, Olasz, Rechberger, Reiterlehner, Schrittwieser Alexander

Karlstetten: Sivric, Nemec, Jeannin, Wurm (86. Luger), Blauensteiner, Kosorin, Schinkels, Ackerling (HZ. Häusler), Schelberger, Zuser, Vanis (90+2. Maier)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Jürgen Becker