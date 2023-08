Abbruch nach Unwetter in Mank

Mank – Kirchberg Abgebrochen. Mit zwei Niederlagen und eher mäßigen Auftritten war der USC Man in die Saison gestartet. Um nicht bei den beiden anstehenden Derbys unter „Zugzwang“ zu sein, sollten vorher noch Punkte her. Der Gegner dabei im zweiten Saisonheimspiel? Kein Geringerer, als der SC Kirchberg – einer von drei Vereinen, die ihre ersten beiden Partien gewinnen konnten. Doch es sollte eine “besondere” Partie werden in Mank an diesem Abend. Gleich zu Beginn der erste Treffer – nach nur einer Minute war Kirchbergs Legionär Tomas Mares zur Stelle und besorgte das 0:1. Mank schüttelte sich kurz, brauchte dafür auch ein paar Minuten, kam dann aber zurück.

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde (16.) Minute war es Legionär und Sommer-Neuzugang Leonard Lukac der den 1:1-Ausgleich besorgte. Gleich nach dem Ausgleich mussten die Gäste auch den Torhüter wechseln. Tobias Vorlaufen war nach einer Aktion gegen Manks Andreas Zimola “blöd aufgekommen” und musste benommen später ins Krankenhaus gebracht werden. Bis zur Pause gab es dann keine 100-prozentigen Torchancen mehr. Und danach? Nichts mehr. Denn in Mank zogen schon während des ersten Durchgangs schwarze Wolken auf. Die Folge war ein Unwetter und vor allem Blitz und Donner in der Halbzeit. Nach den 15 Minuten Pause pfiff Schiedsrichter Jürgen Becker nicht mehr an und die Partie wurde eben nach einer Halbzeit beim Stand von 1:1 abgebrochen.

Philipp Hebenstreit, Pressesprecher, USC Mank: “Aus unserer Sicht fast schade, dass die Partie nicht mehr angepfiffen wurde, aber es war aufgrund des Gewitters sicherlich die richtige Entscheidung. Schade aber, denn wir waren wirklich gut im Spiel gegen eine gute Mannschaft.”