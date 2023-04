Gruber-Festspiele bei Auswärts-Derbysieg

Mank - Loosdorf 2:6. Das große und sehr brisante (immer wieder gab es „Vorfälle“ in den letzten Jahren) Derby zwischen Mank und Loosdorf stand am Freitagabend (19.30 Uhr) am Programm. Die Rollen dabei waren klar verteilt – Leader Loosdorf ging als klarer Favorit ins Spiel, während Mank es sich beim Heimspiel in der Rolle des Außenseiters gemütlich. Bitter für Mank: Mit Harald Pfrendl und Daniel Rechberger musste Coach Richard Frank zwei Stammkräfte (beide gesperrt) vorgeben. Die Gäste starteten dann blitzartig in die Partie. Schon nach zwei Minuten ging der ASK durch Torjäger Markus Gruber in Front. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde (17. Minute) war Manks wichtiger Offensivspieler Marco Senger zur Stelle und erzielte den Ausgleich. Doch Hoffnung bei den Fans der Manker (insgesamt fast 300 Zuseher) gab es nur kurz, denn schon drei Minuten nach dem Ausgleich war Dominik Gulas per Volley zur Stelle und erzielte das 1:2 und wieder die Führung für Loosdorf. Und wieder nur fünf Minuten später war Markus Gruber erneut zur Stelle und erzielt nach Sojka-Vorarbeit das 1:3.

Und damit ging es auch in die Pause. Bis dahin traf die Gäste sogar noch jeweils Latte und Stange, hätten schon höher führen können. Kurz nach der Pause dann schon das 1:4 – Loosdorf baut die Führung durch einen Treffer von Goalgetter Markus Gruber aus. Damit der Hattrick für Loosdorfs Angreifer. In Minute 60 schnürte Manks Marco Senger den Doppelpack und verkürzte mit seinem Treffer auf 2:4. Doch die Loosdorfer schlugen zurück und es war, genau, Markus Gruber mit seinem vierten Treffer an diesem Tag und dem 2:5 für die endgültige Entscheidung. Insgesamt Grubers 37 (!) Saisontreffer. Den Schlusspunkt setzte Michal Sojka in der 85. Minute mit dem 2:6.

Gerald Weinerer, Sektionsleiter-Stellvertreter, ASK Loosdorf: “Aus meiner Sicht ein ganz ungefährdeter Sieg, über die gesamte Spieldauer hatte ich ein gutes Gefühl. Auch die Höhe geht in Ordnung.”

Torfolge: 0:1 (2.) Gruber, 1:1 (17.) Senger, 1:2 (20.) Gulas, 1:3 (25.) Gruber, 1:4 (49.) Gruber, 2:4 (60.) Senger, 2:5 (75.) Gruber, 2:6 (85.) Sojka

Karten: Senger (49., Gelbe Karte Foul), Schrittwieser (52., Gelbe Karte Foul)Heher (87., Gelbe Karte Unsportl.)

Mank: Daxböck, Kerschner (61. Auer), Luger, Senger (61. Hiesberger), Schrittwieser Stefan (61. Sandler), Heher Jakob, Szabo (65. Pohl), Reiterlehner (61. Schrittwieser), Pichler, Zimola, Barbi

Loosdorf: Sivric, Biber, Haberl (75. Unger), Dirvaru, Gruber, Gulas (80. Honl), Rülling (86. Heher), Wetzel, Zofall, Sojka, Gajdos

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Nebi Güclü