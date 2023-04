Mank verliert trotz starker erster Hälfte

Werbung

Mank - Ratzersdorf 1:3. Der USC Mank war beim ersten Heimspiel der Frühjahrssaison gegen Ratzersdorf auf Wiedergutmachung aus. Der Start in die Rückrunde ging mit einer Pleite beim Tabellenplatz SC St. Pölten in die Hose. USC-Coach Frank musste dabei aber neben dem langzeitverletzten Legionär Vilmos Istvan Szalai auch noch den gesperrten Alexander Schrittwieser vorgeben und die Defensive daher umbauen. Dennoch begannen die Heimischen richtig stark. Schon nach drei Minuten lag der USC auch in Front: Jakob Heher war zur Stelle. Auch nach dem 1:0 war Mank weiter richtig gut in der Partie, gewann viele Zweikämpfe und hatte die ein oder andere Chance. In der 35. Minute aber der, zu diesem Zeitpunkt etwas glückliche, Ausgleich der Gäste durch Lukas Lahmer.

Mit dem 1:1 ging es auch in die Pause. Mank schaffe es dann aber nicht, sich zu schütteln, den Gegentreffer zu verkraften und wieder nach vorne zu spielen. Im Gegenteil: Mit schnellen Vorstößen war Ratzersdorf dann das gefärhlichere Team. Nach einer Stunde (60. Minute) war es erneut Lukas Lahmer, der mit seinem Doppelpack die Partie aus Sicht der Gäste drehte. Mank war danach zu hektisch, kam nicht mehr in ihr Spiel und musste in der 80. Minute durch Rafael Ramssl das 3:1 und den entscheidenden Treffer hinnehmen.

Richard Frank, Trainer, USC Mank: “Bis zum 1:1 war ich sehr zufrieden und ich denke, dass wir da auch klar besser waren. Im zweiten Durchgang war es dann kein gutes Spiel von uns und wir waren zu hektisch.”

Tore: Heim Jakob Heher (3.), Gast Lukas Lahmer (35.), Gast Lukas Lahmer (60.), Gast Rafael Ramssl (80.)

Mank: Raphael Barbi, Lukas Maximillian Pichler, Andreas Zimola, Zsolt Tamas Szabo, Denes Olasz, Clemens Reiterlehner, Daniel Rechberger, Jakob Heher, Marco Senger, Michael Daxböck, Christopher Kerschner, Andreas Breaz, Stefan Schrittwieser, Philip Luger, Moritz Hiesberger, Florian Niederer, Philip Luger (67. statt Marco Senger), Moritz Hiesberger (84. statt Jakob Heher), Stefan Schrittwieser (91. statt Christopher Kerschner)

Ratzersdorf: Philipp Hintermeier, Gerald Humpelstetter, Nico Schilcher, Thomas Baumann, Antun Primorac, Alexander Köck, Rafael Ramssl, Lukas Lahmer, Nicolas Krumböck, Kevin Kaltenbrunner, Maximilian Wimmer, Mario Frank, Can Dursun Koyun, Mario Mosböck, Lucas-Nicola Sunk, Julian Zauchinger, Baran Caner, Can Dursun Koyun (55. statt Alexander Köck), Mario Mosböck (55. statt Thomas Baumann), Lucas-Nicola Sunk (67. statt Gerald Humpelstetter), Julian Zauchinger (89. statt Rafael Ramssl)

Karten: Andreas Zimola (9. Gelb Foul), Lukas Maximillian Pichler (28. Gelb Foul), Alexander Köck (48. Gelb Unsportl.), Nico Schilcher (73. Gelb Foul), Maximilian Wimmer (79. Gelb Foul)