Gerersdorf holt sich den Derbysieg

Markersdorf - Gerersdorf 0:3. Nach dem 4:1-Sieg gegen Ratzersdorf starteten die Gäste vom FCU Gerersdorf selbstbewusst in das Derby beim USC Markersdorf, die Angriffsbemühungen der Hausherren erschöpften sich früh, Gerersdorf konnte sich auf eine starke Defensive verlassen und verschaffte sich bald Vorteile im Spiel. Mario Reicher, der gegen Ratzersdorf einen Hattrick erzielt hatte, traf erneut, nützte die erste klare Chance der Gäste, um auf 1:0 zu stellen (25.). “Das Tor hätte nicht zählen dürfen”, sagt USCM-Coach Manuel Weinauer. Er hatte unmittelbar vor Reichers Treffer ein Foul am Mittelkreis wahrgenommen. FCU-Spielertrainer Daniel Bayer sah nichts dergleichen: “Ich hätte weder ein Foul feststellen können, noch hat es irgendwie Reklamationen gegeben.” Seine Mannschaft brachte die Führung in die Halbzeitpause, da den Hausherren in ihrer besten Phase in Folge kein Tor gelang.

Markersdorf fordert Elfmeter

Nach einem Foul von Stefan Hinterhofer an Fabian Fraunbaum hätten die Gastgeber gerne einen Elfmeter gehabt. Der Schiedsrichter sah das Foul aber außerhalb des Strafraums und gab einen Freistoß. “Es war eine 50:50-Entscheidung. In der Dynamik der Situation schwer zu beurteilen", sagt Bayer. Kurz vor der Pause wäre auch Gerersdorf fast ein Tor gelungen, Miroslav Jalaksa, der die Rolle des gesperrten Adel Cekic einnahm, traf aber nur die Latte. Für Gerersdorfs 42-jährigen Winterneuzugang wäre es nicht nur das erste Saisontor gewesen, sondern der erste Treffer seit April 2013 – nach einer neunjährigen Fußballpause, wohlgemerkt.

Gerersdorf bleibt stabil

Markersdorf blieb somit im Spiel und versuchte in der zweiten Halbzeit noch einmal alles. Doch der FCU blieb kompakt und ließt nichts Zwingendes zu. Zehn Minuten vor Schluss kam Mark Langstadlinger nach einem weiten Abschlag in klarer Abseitsposition an den Ball und sorgte für die Vorentscheidung (80.). “Ich will nicht übertreiben, aber das waren vier Meter”, sagt Weinauer. Alan Osso fixierte kurz nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Saisontor den 3:0-Endstand (89.). Während Gerersdorf die Abstiegsgefahr zumindest vorläufig bannen konnte, droht Markersdorf in der Tabelle weiter abzurutschen. “Ich kann der Mannschaft, was die Einstellung betrifft, keinen Vorwurf machen”, sagt Weinauer. “Das war ein ganz anderes Auftreten als in Kapelln. Leider haben wir die Tore nicht gemacht. Zum wiederholten Male hat auch der Schiedsrichter eine Rolle gespielt. Meiner Meinung nach waren da vier klare Fehlentscheidungen dabei.” Bayer war zufrieden: “Wir sind wieder kompakt gestanden, haben auf unsere Chancen gewartet und sie genutzt. Das hat in den letzten zwei Spielen super funktioniert.”

05.05.2023 19:30

Statistik:

Markersdorf - Gerersdorf 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (25.) Reicher, 0:2 (80.) Langstadlinger, 0:3 (89.) Osso

Karten: Weinauer (90+1., Gelbe Karte Kritik), Tasselmajer (80., Gelbe Karte Unsportl.)Osso (90., Gelbe Karte Foul), Bertl (30., Gelbe Karte Foul), Haiderer (45., Gelbe Karte Unsportl.), Langstadlinger (80., Gelbe Karte Unsportl.), Memic (34., Gelbe Karte Unsportl.)

Markersdorf: Reiß (72. Luger), Kladivko, Fraunbaum, Leimhofer Michael, Leimhofer Florian, Haidinger (72. Jeftic), Radivojevic, Grilz (HZ. Milinkovic), Huber, Wipfler, Tasselmajer

Gerersdorf: Bertl, Hinterhofer (64. Horak), Memic, Bayer, Jalaksa (64. Wurm), Sajak, Kolundzija (90+2. Haubenwallner), Langstadlinger (87. Osso), Haiderer, Otzelberger (90+1. Cekic), Reicher

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Kürsat Sungur