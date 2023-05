Leonhofen lädt wieder zum Top-Nachwuchsturnier

Mit dem Dr.-Nimmrichter-Gedenkturnier wartet ein echtes Nachwuchsspektakel am kommenden Wochenende. Dieses Turnier des FC Leonhofen, das mittlerweile schon zur Tradition geworden ist, bietet Jugendfußball der Extraklasse. In diesem Jahr steigt dieses zweitägige Event schon zum 27. Mal. Und jedes Jahr ist es ein voller Erfolg, nicht nur für die jungen Kicker selbst.

Das Dr.-Nimmrichter-Gedenkturnier ist auch immer ein Magnet für Besucherinnen und Besucher. Foto: Michael Bouda

Wie schon in den vergangenen Jahren ist es den Vereinsverantwortlichen auch in diesem Jahr wieder gelungen, zahlreiche internationale Topteams zum Turnier zu locken. So kann man am 27. und 28. Mai unter anderem dem Nachwuchs der deutschen Teams FC Augsburg und RB Leipzig oder des dänischen Topteams FC Kopenhagen auf die Beine schauen. Dazu geben sich aus der Schweiz die Grasshoppers Zürich oder der FC Anderlecht aus Belgien die Ehre. Die echten „Hingucker“ sind dazu die Topklubs FC Everton und Inter Mailand.

Von den österreichischen Topklubs werden der SK Rapid Wien, die Wiener Austria, der LASK und Admira Wacker vertreten sein. Was die regionalen Klubs betrifft, tritt neben dem FC-Leonhofen-Nachwuchs auch jener des SC Wieselburg, der USG Alpenvorland und der NSG Oberndorf/Purgstall an.