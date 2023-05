Ober-Grafendorf feiert ersten Sieg im Frühjahr

Ober-Grafendorf - USG Alpenvorland 3:2. FC-Ober-Grafendorf-Coach Thomas Baumgartner vertraute im Nachtragsspiel derselben Elf, die auch schon am Freitag beim 1:1 gegen Ratzersdorf eine sehr gute Leistung gezeigt hatte, und wurde nicht enttäuscht. Die Mannschaft setzte ihren Aufwärtstrend fort und ging in der 3. Minute in Führung: Bei einem Kopfball von Miso Pejic war der Tormann schon geschlagen, Kilian Paukowitsch sprintete aber los und drückte den Ball noch über die Linie. Der Treffer hätte wohl auch sonst gezählt. “Hauptsache, wir gehen wieder einmal in Führung”, sagt Baumgartner.

Lattenkopfball von Pejic

Pejic war nicht gerade vom Glück verfolgt, ein Kopfball des Flügelspielers nach einer Flanke von Stephan Kolm landete an der Latte. Die USG Alpenvorland, die einen Tag weniger zur Regeneration hatte als Ober-Grafendorf war zwar bemüht, konnte den Hausherren aber nicht wirklich gefährlich werden. Bis die Gäste in der 38. Minute plötzlich zum Ausgleich kamen: Alexander Schnetzinger schloss einen Konter zum 1:1 ab. Der FCO hatte aber die passende Antwort auf Lager. Nach einem Corner köpfelte die USG-Abwehr den Ball aus dem Strafraum, Berat Hamiti fackelte nicht lange, nahm sich die Kugel mit der Brust an und versenkte den Ball unhaltbar im Kreuzeck. “Das war das schönste Tor seit ich in Ober-Grafendorf bin”, applaudierte Baumgartner. Mit einer 2:1-Halbzeitführung ging es in die Kabinen.

Baumgartner: “Genau so weitermachen”

Nach dem Seitenwechsel war den beiden Mannschaften das intensive Programm anzumerken, auf beiden Seiten gingen allmählich die Kraftreserven zu Neige. Klare Chancen waren Mangelware. In der 74. Minute wollte es Raphael Vorstandlechner seinem Teamkollegen Hamiti gleichtun: Nach einem Eckball stoppte sich Ober-Grafendorfs Solospitze den Ball und zog ab – der Schuss war wieder passgenau, es stand 3:1. Für Vorstandlechner war es ein lang ersehntes persönliches Erfolgserlebnis. Es war der erste Treffer nach seiner Verletzungsmisere, sein erstes Pflichtspieltor seit September 2019. Das Spiel war damit vorentschieden. USG-Legionär Rene Duda konnte in der Nachspielzeit zwar noch verkürzen, der Treffer kam für die Gäste aber zu spät. Baumgartner war erleichtert: “Wir haben ein super Pressing gespielt und uns auch gute Torchancen erarbeitet. Jeder hat gesehen, dass es funktioniert, wenn man das Individuelle ein bisschen zurückstellt und sich konzentriert. Genau so müssen wir jetzt weitermachen.”

01.05.2023 17:00

Statistik:

Ober-Grafendorf FC - Alpenvorland USG 3:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (3.) Paukowitsch, 1:1 (38.) Schnetzinger, 2:1 (39.) Hamiti, 3:1 (74.) Vorstandlechner, 3:2 (90+2.) Duda

Karten: Kolenprat (61., Gelbe Karte Unsportl.), Balazs (68., Gelbe Karte Unsportl.), Hamiti (53., Gelbe Karte Foul)

Ober-Grafendorf FC: Bäuchler (86. Gugerel), Datzreiter, Klarer, Hamiti, Dotter, Paukowitsch, Vorstandlechner (80. Seljmani), Kolenprat, Balazs, Pejic (73. Kaufmann), Kolm

Alpenvorland USG: Duda, Pfeiffer (HZ. Schrittwieser), Kerschner Elias, Riegler, Lasselsberger, Schnetzinger (84. Kalkus), Forafellner Manuel, Kerschner Tobias (HZ. Forafellner), Raducanu, Gschwandtner (58. Brandhofer), Steinwander

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Nebi Güclü