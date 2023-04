Pottenbrunn schockt den Tabellenzweiten

Werbung

Pottenbrunn - Leonhofen 3:2. Nach dem Derbysieg in Ratzersdorf startete die SKVg Pottenbrunn mit Selbstvertrauen in das Duell mit dem Zweitplatzierten FC Leonhofen. Für die Gäste bot sich die Chance, nach Loosdorfs überraschender Niederlage gegen Markersdorf auf vier Punkte an den Tabellenführer heranzukommen. Nach 20 Minuten war Leonhofen aber ziemlich weit von diesem Ziel entfernt: Es stand 3:0 für Pottenbrunn. „Wir haben in der ersten halben Stunde wie aus einem Guss gespielt“, schwärmt SKVg-Coach Philipp Brunner. Alyas Hamkar lief nach einem Lochpass von Mario Steininger allein aufs Tor und schob den Ball an FCL-Goalie Jan Kaufmann vorbei (10.), sechs Minuten später erhöhte Pottenbrunns Kapitän in ähnlicher Manier auf 2:0. Als Tomasz Skrzyszowski einen scharfen Stanglpass von Markus Riedler ins eigene Tor ablenkte, musste Kaufmann zum dritten Mal hinter sich greifen.

Hamkar-Tor wird nicht gegeben

Und in der 30. Minute war der Schlussmann der Gäste zum vierten Mal geschlagen. Wieder hieß der vermeintliche Torschütze Hamkar, doch der Schiedsrichter hatte eine Abseitsposition wahrgenommen. „Er ist zwei Meter weiter hinten gestartet“, ist sich Brunner nach dem Videostudium der Szene sicher. Ein Assistent stand dem Schiri nicht zur Verfügung. In der Folge schalteten die Gastgeber in den Verwaltungsmodus, was bis zur 69. Minute auch ohne gröbere Probleme funktionierte. Doch dann impfte Leonhofens Niklas Reiterlehner seiner Mannschaft wieder Hoffnung ein, indem er auf 3:1 verkürzte. Der Treffer leitete eine hektische Schlussphase ein.

Steininger verletzt out

Bei Pottenbrunn verdrehte sich Steininger das Knie, er konnte nicht mehr weiterspielen. Der Druck der Gäste wurde stärker, doch die SKVg konnte sich bis zur 88. Minute schadlos halten, als dem eingewechselten Niklas Funiak der Anschlusstreffer gelang. Der Schiedsrichter ließ sechs Minuten nachspielen, doch die Leonhofener konnten ihr Glück nicht mehr erzwingen, auch Pottenbrunn konnte in der Nachspielzeit ein paar Mal für Entlastung sorgen. Am 3:2-Sieg der Hausherren gab es nichts mehr zu rütteln. Die SKVg verbesserte sich auf Platz acht der Tabelle, Leonhofens Sieben-Punkte-Rückstand auf Loosdorf bleibt einzementiert. Brunner platzte fast vor Stolz: „Wir haben jetzt den Fünften und den Zweiten geschlagen. Ich ziehe den Hut vor meinen Spielern! In der zweiten Halbzeit haben wir es unnötig spannend werden lassen. Da werde ich in Zukunft versuchen, die Mannschaft mit besserem Coaching zu unterstützen. Wir haben uns hinten reindrücken lassen. Aber Leonhofen ist auch eine Mannschaft, die bis zum Schluss Vollgas gibt.“

02.04.2023 16:30

Tore: Heim Alyas Hamkar (10.), Heim Mario Steininger (16.), Gast Niklas Funiak (88.), Gast Niklas Reiterlehner (69.), Gast Tomasz Skrzyszowski (19., Eigentor)

Pottenbrunn: Stefan Reichard, Fabian Doppel, Michal Suran, David Köttstorfer, Mario Steininger, Markus Riedler, Alyas Hamkar, Abdul Rahman Peter Heinrich Conrad Grönebaum, Patrick Bauer, Daniel Filzwieser, Michael Lindner, Kevin Berner, Manuel Adl, Gernot Marchat, Rodi Degirmencioglu, Lukas Marjanovic, Leonardo Wang, Lukas Marjanovic (58. statt Abdul Rahman Peter Heinrich Conrad Grönebaum), Rodi Degirmencioglu (80. statt Mario Steininger)

Leonhofen: Jan Kaufmann, Daniel Aigner, Robert Artmayr, Anton Steinwander, Michael Luger, Tomasz Skrzyszowski, Niklas Reiterlehner, Moritz Brandhofer, Marcel Zeilinger, Johannes Schmidt, Patrick Brachner, Kilian Käfinger, Niklas Mautner, Fabian Gansberger, Pascal Höfler, Fabian Manfred Racher, Niklas Funiak, Pascal Höfler (27. statt Daniel Aigner), Niklas Funiak (67. statt Moritz Brandhofer)

Karten: David Köttstorfer (70. Gelb Foul), Lukas Marjanovic (90. Gelb Unsportl.), Anton Steinwander (52. Gelb Foul)