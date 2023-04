Kapelln holt schmeichelhaften Punkt in Ratzersdorf

Werbung

Ratzersdorf - Kapelln 1:1. Der SV Ratzersdorf knüpfte nahtlos dort an, wo er beim 3:1-Sieg in Mank aufgehört hatte und machte gegen den FC Kapelln von Beginn an kräftig Dampf. Die Gäste standen in der ersten Halbzeit ziemlich neben sich und hatten Glück, dass Ratzersdorf das Visier nicht richtig eingestellt hatten und dass zumindest Goalie Adin Mehmedovic immer auf der Höhe war. In der vierten Minute parierte der Schlussmann einen flachen Schuss von Antun Primorac, der allein aufs Tor zulief. In der 19. Minute kam Lukas Lahmer im Strafraum an den Ball, doch traf aus kurzer Distanz das Tor nicht. Auf der anderen Seite des Platzes hatte SVR-Goalie Philipp Hintermeier einen ruhigen Tag, die Hintermannschaft der Gäste war nicht in Verlegenheit zu bringen, der 20-jährige Nico Sturm gab in der Dreier-Abwehr ein tadelloses Startelfdebüt und holte sich für die grundsolide Leistung ein Sonderlob von SVR-Coach Stefan Windl ab. Nicolas Krumböck, der im Winter von Kapelln nach Ratzersdorf gewechselt war, verpasste das Duell mit seinem Ex-Klub aufgrund einer im Training erlittenen Knieverletzung.

Der Kapitän bricht den Bann

Windl hatte nicht viel zu bekritteln, außer dass der Ball zu selten den Weg in das Tor der Gäste fand. Als SVR-Kapitän Alexander Köck unmittelbar nach dem Seitenwechsel mit einem überlegten Weitschuss auf 1:0 führ die Hausherren stellte (46.), schien es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis das zweite Tor fiel. Doch die Ratzersdorfer vernebelten weiterhin ihre Chancen, spielten eine Drei-gegen-zwei-Situation schlampig aus, der eingewechselte Lukas Sunk wurde allein aufs Tor laufend immer langsamer, Mehmedovic entschärfte einen weiteren Schuss von Köck mit einer super Parade. In der Schlussviertelstunde fassten dann plöztlich die Gäste Tritt und bei Ratzersdorf begann der Motor zu stottern. Nico Schilcher bekam bei einem Abwehrversuch den Ball an die Hand, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Zum Ärger von Windl: „Schilcher hat sich am Boden aufgestützt, das war niemals ein absichtliches Handspiel.“

Kapellner Siegtor zählt nicht

Richard Modrovics war jedenfalls treffsicher und verwertete den Elfmeter (89.). Wenig später traf Philipp Grassl sogar zum vermeintlichen 2:1 für die Gäste. Doch das Tor zählte nicht, da Grassl bei der Hereingabe des eingewechselten Florian Nussbaumer im Abseits gestanden sein soll – eine knappe Entscheidung. Dem Schiedsrichter standen aber zwei Assistenten zur Verfügung. FCK-Trainer Daniel Karner haderte nicht: „Auch das 1:1 ist schon sehr glücklich gewesen. Ratzersdorf war uns kämpferisch und spielerisch überlegen, wir sind überhaupt nicht zurechtgekommen. Zum Glück hat uns Adin im Spiel gehalten. Das war ein mannschaftlicher Totalausfall.“ Windl weiß: „Es kann nicht sein, dass aus so einem Spiel noch eine Zitterpartie wird. Mit so einer Chancenauswertung nimmt man sich die eigenen Kirschen vom Baum. Schade drum, sonst war es eine starke Partie von uns.“ Bei Kapellns Gabriel Nährer, der nach einem Zusammenstoß verletzt vom Platz musste, gab es von Seiten des FCK vorsichtige Entwarnung. Der Verdacht auf Jochbeinbruch bestätigte sich nicht, der Flügelspieler dürfte im wahrsten Sinne des Wortes mit einem blauen Auge davongekommen sein.

09.04.2023 16:30

Vollbild Mehr aus 1. Klasse West-Mitte Ergebnis Alpenvorland USG - Loosdorf 0:5 (0:3) Ratzersdorf - Kapelln Kapelln holt schmeichelhaften Punkt in Ratzersdorf Karlstetten - Pottenbrunn Karlstetten feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf Mehr Top-Stories Durch US-Staatssek... Klosterneuburger Höchtl gratuliert WPF-Chef Beasley zu Ehrung Besucher beklagen ... Kritik an 90er-Party in Wr. Neustadt: Organisator entschuldigt sich Gourmet-Charity 15-facher Genuss an einem besonderen Abend im WIFI St. Pölten FB 1 /88 Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer Anzeige Ratzersdorf - Kapelln Kapelln holt schmeichelhaften Punkt in Ratzersdorf . 75 Minuten lang spielen nur die Hausherren, doch Ratzersdorf vergibt zahlreiche Chancen, scheitert entweder an FCK-Goalie Adin Mehmedovic oder am eigenen Unvermögen. Ein später Hands-Elfer bringt Kapelln das 1:1. Und fast hätten die Gäste das Spiel noch gedreht.

Statistik:

Ratzersdorf - Kapelln 1:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (46.) Köck, 1:1 (89., Elfmeter) Modrovics

Karten: Wimmer (89., Gelbe Karte Kritik), Kaltenbrunner (58., Gelbe Karte Foul)Lukic (65., Gelbe Karte Unsportl.), Brieška (69., Gelbe Karte Foul), Hayden (71., Gelbe Karte Foul)

Ratzersdorf: Sturm, Lahmer (63. Sunk), Köck, Kaltenbrunner, Hintermeier, Primorac, Wimmer, Ramssl (71. Zauchinger), Baumann (77. Caner), Humpelstetter, Schilcher

Kapelln: Modrovics, Ringler, Lukic, Nährer (30. Kerschner), Brieška (75. Nussbaumer), Boros, Hayden, Mehmedovic, Grassl, Palka, Rödl

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Emrah Koyuncu