Ratzersdorf wackelt nach 3:0-Führung

Werbung

Ratzersdorf - Kirchberg 3:2. Der SV Ratzersdorf erwischte gegen den SC Kirchberg einen optimalen Start, Kevin Kaltenbrunner witterte die Chance bei einem Stellungsfehler der Gäste, entwischte der Verteidigung und schloss eiskalt ab (5.). Für den laufstarken 21-jährigen Außenbahnspieler war es das erste Saisontor. Ehe Kirchberg sich versah, stand es auch schon 2:0. Mit einem technisch feinen Doppelpass über das halbe Feld spielten Alexander Köck und Mario Mosböck Kirchbergs ganze Abwehr aus, Ratzersdorfs Kapitän verdoppelte die Führung in der 18. Minute. “Das waren zwei billige Tore”, weiß SCK-Coach Marian Kocis. Seine Mannschaft war im Prinzip gut im Spiel und ließ in der ersten Halbzeit auch wenig zu. “Wir waren einfach konsequenter als in den letzten Wochen”, sagt SVR-Trainer Stefan Windl. Die Gäste kamen ihrerseits erst in der zweiten Halbzeit zu Torchancen.

Kirchberg kommt auf

Hatte Ratzersdorf in den ersten 45 Minuten noch mehr Ballbesitz gehabt, so änderte sich das Bild nach dem Seitenwechsel. Die Pielachtaler übernahmen die Kontrolle, bewegten sich besser und verschafften sich immer wieder mit guten Seitenverlagerungen Platz. Der SVR war aber im Konter gefährlich. Rafael Ramssl vergab seine erste Großchance, nützte jedoch seine zweite, um auf 3:0 zu stellen (64.). Ein Dämpfer für die Gäste, die danach aber Moral bewiesen. Nach Vorarbeit von Matthias Berger und Luca Masching traf Eric Engl aus kurzer Distanz zum 1:3 (69.). Bei Ratzersdorf war bereits ein Doppeltausch in die Wege geleitet worden, Maximilian Wimmer und Nicolas Krumböck gingen vom Platz, mit Nico Sturm und und Nico Schilcher kamen zwei junge Spieler für die Verteidigung.

Elferfoul an Masching

Bevor sich die SVR-Defensive konsolidiert hatte, schlugen die Gäste ein zweites Mal zu. Sturm kam gegen Masching im Strafraum zu spät, traf den Kirchberger am Schienbein. Es war ein klarer Elfer für den SCK, den Abwehrchef Matej Smalik trocken verwertete (73.). Nach dem Anschlusstreffer wurde es noch einmal hektisch. Ratzersdorf versäumte es bei einigen guten Umschaltmomenten und auch bei einem indirekten Freistoß aus elf Metern – dem Pfiff war ein Rückpass vorausgegangen – für die Entscheidung zu sorgen. Bei Kirchberg ließ Frantisek Hecko die große Chance auf das 3:3 aus. Der slowakische Legionär traf in guter Postion den Ball nicht sauber, SVR-Goalie Philipp Hintermeier hatte keine Probleme.

Windl: “Sieben Punkte sind okay”

“So eine solide Führung muss man einfach souveräner nach Hause spielen”, weiß Windl. “Aber gut, Kirchberg ist Dritter. Wir haben in den letzten drei Spielen sieben Punkte gemacht – das ist okay.” Kocis konnte seiner Mannschaft nicht viel vorwerfen: “Die erste Halbzeit war ein bisschen verschlafen, die zweite war nicht schlecht. Wir haben uns nicht viele Fehler erlaubt, aber zu viele. Ratzersdorf hat die Qualität, um solche Fehler zu bestrafen.” Ratzersdorf zog in der Tabelle mit Kirchberg gleich, liegt aufgrund der 0:2-Niederlage im Herbst aber trotz des besseren Torverhältnisses weitherin hinter den Pielachtalern.

22.04.2023 16:30

Statistik:

Ratzersdorf - Kirchberg / P. 3:2 (2:0)

Torfolge: 1:0 (5.) Kaltenbrunner, 2:0 (18.) Köck, 3:0 (64.) Ramssl, 3:1 (69.) Engl, 3:2 (73., Elfmeter) Smalik

Karten: Kirchschlager (48., Gelbe Karte Unsportl.), Engl (90+2., Gelbe Karte Foul), Smalik (75., Gelbe Karte Unsportl.)

Ratzersdorf: Ramssl (78. Lahmer), Baumann, Primorac (90+2. Caner), Koyun, Mosböck (90+2. Sunk), Hintermeier, Wimmer (69. Sturm), Krumböck (69. Schilcher), Kaltenbrunner, Humpelstetter, Köck

Kirchberg / P.: Kirchschlager, Omerovic, Bertl (64. Kurtanovic), Smalik, Engl, Hecko, Pfeiffer, Berger, Masching, Schindelars, König

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Mario Wallner